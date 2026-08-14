„Okolí plastiky je nyní z bezpečnostních důvodů zabezpečeno pletivem. Následovat bude posouzení jejího stavu a rozhodnutí, jak s uměleckým dílem naložit dál,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.
Proč se socha rozpadla, není úplně jasné. Z kamerových záznamů městské policie však nevyplynulo, že by ji zničil vandal.
Plastiku o průměru 220 centimetrů vytvořil Josef Klimeš z dioritu. Dílo lidé pro jeho tvar často nazývají „ňadro“, „klobouk“ nebo „UFO“.
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25. srpna 2023
Plastika má za sebou zajímavou historii. Původní bílá verze z epoxidové pryskyřice byla v roce 1969 vystavena na liberecké výstavě Socha a město. Poté dílo odkoupil Most. Josef Klimeš pro něj vytvořil trvalou verzi z kamene, která byla v parku osazena v roce 1972.
Před několika lety prošel park Střed rozsáhlou úpravou za zhruba 100 milionů korun. Vzniklo zde nové sportoviště a obnovy se dočkaly i vodní prvky. Součástí úprav byla také zmiňovaná socha – ta v parku zůstala, pouze se přesunula o několik desítek metrů dál.
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Zřícenou plastiku u Barrandovského mostu nahradí replika v původní podobě
Jen před měsícem přitom obdobný osud potkal i další Klimešovu ikonickou práci. Zřítila se plastika Rovnováha u Barrandovského mostu v Praze.
Šest metrů vysoké a přibližně patnáct metrů široké abstraktní dílo, kterému se přezdívá Červ dobyvatel, stálo na pravém břehu Vltavy od roku 1990. O jeho velmi špatném technickém stavu se vědělo dlouhodobě.
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17. července 2026