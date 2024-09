Chlumec

Bitva u Chlumce

V sobotu 11 hodin se otevře vojenský tábor s řadou her pro děti, během dne vystoupí dělostřelci, v 15 hodin začne ukázka bitvy u Chlumce a v 17.30 hodin bitvy u Varvažova. V roli Karla Filipa Schwarzenberga se objeví Václav Vydra, který bude mít od 16.30 hodin autogramiádu. V 18.15 hodin akci završí přehlídka vojsk. Vstupné je 80 korun.

Peruc

Krajské dožínky

Oslava sklizně, zemědělců, řemesel a výrobků z regionu proběhne v sobotu 7. září od 12 hodin v Peruci na Lounsku. Projít si můžete dobové tržiště se šermíři, řezbáři, hrnčíři, soukeníky či s přadlenami, výstavu moderní i historické zemědělské techniky, vyzkoušet si bude možné také řadu soutěží. Na hlavní scéně od 13 hodin vystoupí zpěvačka Marcela Holanová a revivalové kapely Kalandr a Kabát. Na dětské scéně v zámeckém parku budou nachystané tvořivé dílničky, vystoupení mažoretek, ale i pohádky. Vstup je zdarma.

Ústí nad Labem

Barevná planeta

Hudba, tanec, vůně a chutě mnoha zemí z různých částí světa se prolnou na sobotním 24. ročníku festivalu Barevná planeta v Ústí. V městských sadech budou od 13.30 hodin připravena tři hudební pódia, na kterých se představí třeba kapela The Shifty Grifts, Čvrge, Afrodream, Rocket Dogz, Mr. Loco, Chilli Papas, muzikant Santiago Ferreira a mnoho dalších. Ve stáncích ochutnáte pokrmy z Mongolska, Peru, Indie, Kuby, Mexika, Toga či Etiopie. Děti se mohou těšit na skákací hrad či divadlo. Vstup je zdarma.

Ploskovice

Makové slavnosti

Sladké i slané pochoutky, ale i zmrzlina, nádivka do masa, maková kosmetika, něco makového na sebe a jiné makové produkty najdete v sobotu 7. září od 10 do 18 hodin na Makových slavnostech na zámku v Ploskovicích u Litoměřic. V zámeckých zahradách bude také připraven program pro děti. Těšit se mohou na pohádky, které odehrají Divadlo na klice, Sváťovo dividlo či Divadlo 100 Opic. O hudbu se postará kapela The Brownies či zpěvačka Eva Vargo. Vstupné je 130 a 50 korun.

Hlinná

Slavnosti pastvin

Krásu, chutě, vůně i tradice krajiny Středohoří můžete oslavit na 6. ročníku akce s názvem Slavnosti pastvin, které se v sobotu 7. září od 10 do 16 hodin konají na návsi v Hlinné na Litoměřicku. Vyrazit můžete na dobrodružnou stezku po okolí, ochutnávat místní dobroty, udělat si radost něčím pěkným na jarmarku, sledovat souboje šermířů, zatančit si při živé muzice, zasoutěžit si nebo se podívat na pohádku, kterou odehraje Sváťovo dividlo. Vstup je zdarma, stejně tak i kyvadlová doprava z Litoměřic.