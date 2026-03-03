Na takzvaném bloku 004, lidmi přezdívaném „díra“, měla firma BBP Stavby Management stavět formou PPP projektu, tedy partnerství veřejných a soukromých peněz. Mělo se jednat o kancelářskou budovu. Šlo o jediného zájemce, kterého vybral zastupující administrátor.
Firma však nepředložila požadovanou bankovní záruku ve výši dvou milionů korun. „Z procesního hlediska nezbývá jiný postup než vyloučení tohoto dodavatele,“ uvedl tajemník magistrátu Miloš Studenovský. Město si zároveň ponechá jistotu 500 tisíc korun.
Společnost na dotazy iDNES.cz, proč se rozhodla nesložit bankovní záruku, nereagovala.
Plán na rychlou dostavbu lokality tak vzal za své, což připustil i ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO). Místo toho chce město vyhlásit otevřenou architektonickou soutěž, po které dlouhodobě volá i opozice.
Ústí koupí za 73 milionů díru hyzdící centrum, hlasování politiků bylo tajné
„Hledat nového partnera pro tuto stavbu nepřestaneme, ale vzniklou časovou prodlevu využijeme k uspořádání architektonické soutěže tak, abychom získali nové podněty, které by mohly pomoct k realizaci této významné stavby v centru města,“ sdělil Nedvědický.
Opuštěné staveniště, kde firma UDES vybudovala za 14 let pouze dvoupatrové podzemní parkoviště, město koupilo v roce 2023. Zaplatilo za něj 73 milionů korun, přestože cena v místě obvyklá činila podle znaleckého posudku 37 milionů korun.
10. března 2025