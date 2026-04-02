Bohatství Krušných hor odhaluje výstava Člověk a cín v teplickém muzeu

Teplické muzeum dnes otevřelo výstavu Člověk a cín k česko-německého projektu, který se věnoval poznávání těžby nerostných surovin v Krušných horách. Během tří let archeologové učinili mimořádné objevy na obou stranách hranice. Potvrdili rýžování v době bronzové, přinesli důkazy o rýžování na české straně ve středověku. Návštěvník pozná výzkumné metody, konkrétní nálezy a představí si význam obchodu s cínem. Nastíněn je život horníků i proměna krajiny pod vlivem těžby.
Cín provází lidstvo v Evropě již více než 4000 let. Krušné hory byly až do roku 1990 důležitým dodavatelem tohoto kovu, který je dodnes v mnoha oblastech života nepostradatelný. "Saským kolegům se poprvé podařilo dokázat rýžování v době bronzové v Krušných horách. Výstava sleduje osudy cínu jako suroviny, její zpracování, ale také život cínových rýžovníků až do novověku. Ukazuje, jak získávání cínu ovlivnilo kulturu a civilizaci," uvedl archeolog Kryštof Derner.
Cín ovlivňuje kulturní vývoj lidstva již od pravěku. Surovina se přitom kromě Krušných hor vyskytuje jen v několika málo evropských ložiscích. "Krušné hory v době bronzové zásobovaly celou Evropu cínem. Teď máme i důkazy, že se tady rýžovalo ve středověku, v divočině dávno předtím, než do hor přišli lidé," uvedl Derner. Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří je součástí světového dědictví UNESCO, výzkum proto museli odborníci provádět šetrně s použitím moderních metod, které jsou v maximální možné míře nedestruktivní.
Návštěvníci do světa výzkumných metod mohou na výstavě proniknout a zjistit, co vidí odborníci pod mikroskopem, jaké závěry lze vyvodit o změnách klimatu v minulosti nebo jak přesně funguje datování dřeva pomocí letokruhů. Vědeckou práci přibližuje osm doprovodných filmů. Lidé uvidí například tři cínové svitky, které pochází z vraku lodi potopené u Nizozemska. Závěr prohlídky nabízí 3D projekce zobrazující proměnu krajiny vlivem těžby. "Výstava se interaktivním způsobem snaží zprostředkovat nejzásadnější objevy, které se týkají historie cínu," uvedla ředitelka muzea Jan Ličková. K výstavě nabídne muzeum doprovodný program v podobě přednášek nebo celodenního cínového workshopu.