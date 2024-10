Vaše škola vyletí do vzduchu, děsil děti Chomutovan. Ukazoval jim i fotky bomb

Policisté zadrželi a obvinili muže z Chomutova z šíření poplašné zprávy poté, co mezi dětmi mluvil o tom, že nechá vybuchnout školu. Dotyčný podle policie s nezletilými dívkami ve věku od devíti do 11 let mluvil na sídlišti Zahradní hned několikrát. Údajně jim také ukazoval fotky v telefonu, na kterých byly bomby anebo nástroje k sestrojení bomb.