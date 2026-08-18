Ochránci odkoupili část hory, aby mohli bránit přírodu. Peníze jim poslali lidé

Autor: ČTK, iDNES.cz
  8:42aktualizováno  8:42
Sledovat Metro na Googlu
Vrch Bořeň.

Vrch Bořeň. | foto: Jan Veselý, MF DNES

Těžba začíná hned za městem. Rypadlo v lomu Bílina při pohledu z Litvínova, v...
Vrch Bořeň.
Bořeň vysoká 539 metrů patří k nejvýraznějším horám Českého středohoří. Nabízí...
Vrch Bořeň.
15 fotografií
Český svaz ochránců přírody vykoupil svah v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýli a rostou tam koniklece. Částku za více než tři hektary plochy u Bíliny na Teplicku zaplatil svaz celou z veřejné sbírky. Nový vlastník zajistí, že se v lokalitě nebude stavět a hospodařit se tam bude s ohledem na přírodu.

Cenu za pozemky svaz s ohledem na původní majitele neuvedl. Lokalita je na vrchu Bořeň na jižní straně, kde rostou typické stepní rostliny. Entomologové tady napočítali přes tisíc druhů motýlů. Nejvzácnějším jsou modrásek východní a okáč metlicový. Oba tyto druhy přežívají v Čechách na nemnoha místech, na Moravě vyhynuly. Kromě koniklece na svahu roste i vzácná bělozářka nebo tráva rodu kavyl.

„Kromě vyloženě stepních porostů tu najdeme i různé křoviny, skalky, různé hromady kamenů, které snesli naši předci na okraje dávných skromných políček, i zbytky starého ovocného sadu. Právě tahle rozmanitost různých typů prostředí na relativně malé ploše je podstatná pro velkou druhovou pestrost,“ uvedl Jan Moravec ze svazu.

Pojďte na Bořeň. Na jednu z ikon Středohoří teď můžete vystoupat od počítače

Když se před padesáti lety vyhlašovala Chráněná krajinná oblast České středohoří, tyto okrajové části podle Moravce přes jejich nespornou přírodní i krajinářskou hodnotu zůstaly mimo. „Nyní je již ochrana nejcennější části lokality zajištěna vlastnictvím Českého svazu ochránců přírody,“ řekl.

Veřejnost má k lokalitě volný přístup, na části jsou pastviny. Hlavním cílem ochránců přírody je zajistit, aby území zůstalo nezastavěné. Dalším je pomoci vytvořit co nejlepší podmínky pro zvířata i rostliny. „Lidé běžně na místo chodí, tak to zůstane i nadále. Zajistíme, aby se tam nestavělo a hospodařilo v souladu s ochranou přírody,“ dodal.

Vrch Bořeň.
Těžba začíná hned za městem. Rypadlo v lomu Bílina při pohledu z Litvínova, v pozadí vrch Bořeň.
Vrch Bořeň.
Bořeň vysoká 539 metrů patří k nejvýraznějším horám Českého středohoří. Nabízí výhledy na Bílinu a okolí, Středohoří i Krušné hory.
15 fotografií

V minulosti už svaz vykoupil jednu plochu v Ústeckém kraji, kterou zařadil na seznam takzvaných Míst pro přírodu, což jsou přírodně zajímavá území, která si zaslouží trvalou ochranu. Míst pro přírodu je po České republice přes šest desítek o výměře 220 hektarů. Bořeňská Homolka je druhým Místem pro přírodu v Ústeckém kraji po výrazně menší Střelenské louce u Teplic.

Český svaz ochránců přírody je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Jeho posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví v celé jeho rozmanitosti, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současnosti sdružuje více než 6500 členů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Dvanáct minut dechberoucí akrobacie. Šonka bude hvězdou letecké show v Chebu

Hlavní hvězdou Leteckého dne v Chebu bude Martin Šonka.

Odvážné kousky leteckých akrobatů, burácení motorů historických i moderních létajících strojů, vrtulníky i plavné a tiché kluzáky. Poslední srpnový víkend bude nebe nad Chebem patřit letadlům. Hlavní...

18. srpna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Nehoda tramvaje a dodávky zastavila provoz na severu Prahy, dva lidé zraněni

ilustrační snímek

Nehoda tramvaje a menší dodávky zastavila v úterý kolem osmé hodiny ráno tramvajový provoz mezi stanicemi Kobylisy a Sídliště Ďáblice. Při střetu v ulici Střelničná se podle policie zranili dva lidé,...

18. srpna 2026  9:42

Do Německa přichází Activate

18. srpna 2026  9:40

Hladina Římova víc klesá od začátku prázdnin. Nyní je nejnižší za poslední čtvrtstoletí

Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí,...

Nádrž na Malši je stěžejní pro zásobování kraje pitnou vodou. Její hladina je nyní nejnižší za uplynulé čtvrtstoletí, ale ředitel Jihočeského vodárenského svazu Antonín Princ, který ji provozuje,...

18. srpna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidiči mohou využívat další úsek dálnice D3, trasu od Nažidel do Dolního Dvořiště

18. srpna 2026  9:25

Silný vítr lámal stromy a strhnul střechu. Tisíce lidí byly bez proudu

V Kněžicích na Chrudimsku silný vítr poničil část střechy. (17. srpna 2026)

Silné bouřky, vítr a přívalový déšť zaměstnaly v pondělí odpoledne hasiče. Od třetí hodiny odpoledne vyjížděli v rámci Pardubického kraje k téměř 70 událostem, nejčastěji k popadaným stromům a...

18. srpna 2026  9:22

Bozankaya posiluje v Praze a zrychluje expanzi v Evropě

18. srpna 2026  9:21

Zendure zahajuje v Evropě Sluneční výprodej: ušetřete až 30 % na inteligentních úložných systémech SolarFlow

18. srpna 2026  9:01

V Beatu míří na střední školy - Čtenářský deník V Beatu 1

18. srpna 2026

Humpolec má novou zubní ordinaci. Registrace pacientů proběhne v několika vlnách

ilustrační snímek

Více než tři miliony korun investovala humpolecká radnice do úpravy prostor pro novou zubní ordinaci. Ta se nachází v ulici Máchova, v místě, kde dříve fungoval Šatník Oblastní charity Havlíčkův Brod.

18. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ochránci odkoupili část hory, aby mohli bránit přírodu. Peníze jim poslali lidé

Vrch Bořeň.

Český svaz ochránců přírody vykoupil svah v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýli a rostou tam koniklece. Částku za více než tři hektary plochy u Bíliny na Teplicku zaplatil svaz celou z veřejné...

18. srpna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

KNOWLIMITS znovu vévodí žebříčkům mediálních agentur

18. srpna 2026  8:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.