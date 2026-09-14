Botanická zahrada v Teplicích chystá úpravy akvárií

„Loňská rekonstrukce paleotropických akvárií (přibližují rostliny a zvířata afrických, asijských a australských tropů, pozn. red.) se setkala s velmi pozitivním ohlasem návštěvníků. Letos dokončíme druhou a zároveň poslední etapu modernizace našich akvarijních expozic. Výsledkem bude modernější, pestřejší a biologicky kvalitnější prezentace tropických vodních ekosystémů, která nabídne lepší podmínky pro chované ryby i atraktivnější zážitek pro návštěvníky,“ říká ředitel botanické zahrady Jan Ptáček.
Při rekonstrukci proběhne kompletní výměna akvarijních skel a jednotlivé nádrže dostanou nové obložení. Chystá se i modernizace filtračních a dalších technologických systémů. Prostory budou díky úpravám bezpečnější a vhodnější pro dlouhodobý chov ryb.
Po skončení prací zde bude na příchozí čekat hned pět nových expozic. Jedna z nich bude řešena jako paludárium – spojení vodního a suchozemského prostředí. Jeho objem bude 1400 litrů. Další dvě akvária budou mít objem 1200 litrů a zbývající dvě 1900 litrů. Tematické zaměření expozic se nezmění, budou dále prezentovat jihoamerickou přírodu.
Přípravy na proměnu akvárií již odstartovaly, a to stěhováním ryb do dočasných nádrží. Zároveň také probíhá likvidace obložení a vnitřních prostor. Samotná rekonstrukce začala v srpnu. Návštěvníci se během ní mohou ve všedních dnech setkat s krátkodobými omezeními průchodu kolem neotropických akvárií či s omezením vstupu do subtropického a skalničkového skleníku.
Stavební práce by měly skončit zhruba v polovině září. Pak je na řadě tzv. zabíhání akvárií, během něhož se vytvoří stabilní prostředí nezbytné pro zdravý život ryb. To potrvá další měsíc a půl až dva měsíce. Teprve pak se do expozic vrátí zvířata.