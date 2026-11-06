Brodec, obec nejdéle řízená správcem, má po čtyřech letech zastupitelstvo

Brodec na Lounsku, obec nejdéle řízená správcem, má po čtyřech letech zastupitelstvo. Kandidátka byla pouze jedna, starostou se stal Petr Kotek, který byl v jejím čele. Řešit chce otázku odpadů, kanalizace nebo úpravy rybníka. Rozvoj vesnice, kde bylo na seznamu voličů 78 obyvatel, chce nastartovat. Kotek, kterého zastupitelstvo zvolilo dnes, to řekl ČTK.
Minulé vedení v roce 2022 znovu nekandidovalo. Nové se najít nepodařilo, a to ani v mezidobí. V obci se tak neuskutečnily žádné dodatečné volby. Až poté, co se přihlásili do voleb lidé s bydlištěm mimo obec, vyšlo najevo, že se mezi místními našli kandidáti. Chtěli vyčkat na řádný termín voleb, což také učinili.
Ministerstvem vnitra určený správce Martin Pech dnes obec formálně předal. Oficiálně klíčky od úřadu převezme starosta v úterý. Úkolem správce bylo zajistit chod vesnice do doby, než lidé zvolí nové zastupitelstvo. "Nikdo ovšem nečekal, že to bude trvat tak dlouho. Úkolem správce je spravovat, nikoliv rozvíjet, je to nouzový nástroj pro řízení obce," řekl ČTK Pech. Každé úterý jezdil autobusem nebo vlakem do malé obce nedaleko známé tvrze Divice, kde se přes léto konají různé kulturní akce.
Před čtyřmi lety přebíral obec, která měla na účtech dva miliony, dnes má Brodec na účtech pět a půl milionu korun. Úřední dobu měl správce od 11:30 do 13:30, což mu prý občas místní vyčítali. "Ale pokud by bylo otevřeno do 16:00, tak bych se už neměl jak dostat veřejnou dopravou domů," uvedl. Z Ústí nad Labem se vydal na cestu i v den, kdy celou zemi pokryla ledovka. "To jsem měl telefon už ráno s dotazem, proč není schůdná silnice v obci. V tu dobu se přitom ani v Ústí nedalo dojít na zastávku. Nakonec jsem sedl na autobus, který do obce ve finále nezajel s tím, že je to nebezpečné," popsal. Na úřad tak šel přes pole. "Zpátky jsem musel kus pěšky po silnici," dodal.
Správci po celou dobu pomáhala místní obyvatelka. "Bez ní by to nešlo, solila silnice, v sobotu otvírala sběrný dvůr," uvedl Pech.
Starostovi bude pomáhat zvolený místostarosta Michal Vinš. Oba budou funkci vykonávat jako neuvolnění, tedy bez nároku na plnou mzdu. "Chceme obci pomoci, viděli jsme, jak se rozvíjí vesnice okolo, akorát u nás to stálo, protože správce má omezené pravomoci," řekl ČTK starosta. Důvodem, proč trvalo čtyři roky, než se našel někdo, kdo by chtěl Brodec řídit, je podle něj hodně práce a zodpovědnost. "Tady na malé vsi je všechno hned vidět a navíc se ručí majetkem, lidé se báli," uvedl.
K aktivitě vyburcovala místní až parta lidí s bydlištěm odjinud, kteří se před rokem nabídli, že budou řídit obec na dálku. Lídr po vlně nevole kandidátku nakonec stáhl. Vlastní kandidátku ovšem nesestavili místní ani na další termín náhradních voleb vyhlášený ministerstvem vnitra, ale až nyní před řádnými komunálními volbami. "Máme před sebou spoustu práce, ale věřím, že to s pomocí všech zvládneme," řekl Kotek.
V minulosti se správci střídali necelé tři roky v tehdy zadlužené obci Prameny na Chebsku. V případě Brodce měl Pech na starost obec celé volební období. Po letošních volbách převzali správci vyslaní ministerstvem vnitra řízení v několika jiných obcích, kde lidé nevolili zastupitele.