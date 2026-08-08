Budoucí zemědělci ze střední školy v Roudnici budou při výuce využívat drony

Budoucí zemědělci, studenti vyšší odborné a střední školy v Roudnici nad Labem na Litoměřicku, budou při výuce využívat drony. Naučí se s nimi monitorovat stav půdy a sucha nebo vyhledávat zvěř před sečí. Jeden dron vyjde asi na 90.000 korun. Školní statek ve Vědomicích získal na pořízení dar 200.000 korun od České spořitelny. Zařízení počítá se zakoupením dvou strojů. ČTK a Českému rozhlasu to řekla mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
Studenti využijí drony na školním statku. "Budou se s tím učit a do praxe půjdou s tím, že umí ovládat moderní technologii," uvedla Fraňková. Školní statek je krajskou příspěvkovou organizací. Slouží především k praktické výuce studentů oboru zemědělství. Studenti se na něm učí například pěstovat chmel. Na statku se pro region významná plodina pěstuje přibližně na 18 hektarech. Pěstování chmele je nejen důležitou součástí vzdělávání, ale také zdrojem příjmů, které podporují chod statku.
Kromě chmele statek zajišťuje i další zemědělskou výrobu a poskytuje zázemí pro školní i mimoškolní aktivity. Statek spolupracuje s místními podniky a organizacemi, což je pro studenty důležité při hledání zaměstnání.
Drony využívají také například v Ústí nad Labem, kde nedávno vzniklo dronové centrum. Stroje slouží městské policii, využívá je i ústecká univerzita. Jeden z projektů je zaměřený na vyhotovení trojrozměrného modelu kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru krajského města. Samospráva rovněž počítá se zapojením dronů do výuky na školách.