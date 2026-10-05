Budova krajského úřadu v Ústí nad Labem se promění, radní vypsali soutěž

Výrazná budova krajského úřadu v centru Ústí nad Labem by se mohla proměnit. Radní schválili vypsání soutěže na novou podobu stavby včetně okolního zázemí. Před samotnou realizací možných úprav musí kraj vyřešit havarijní stav fasády budovy A, ze které se odlamuje kamenný obklad z travertinových desek. Novinářům to dnes řekl radní Jiří Fedoriška (ANO).
Cesta na úřad je už více než rok lemovaná různými zapáskovanými místy. "Řešíme havarijní stav. Musíme sundat travertin, pak se opraví fasáda," uvedl Fedoriška. Po odstranění obkladu opraví odborná firma zjištěné vady podkladu a udělá sanační stěrku. Práce se týkají samotné budovy A a spojovacího krčku do sousední budovy úřadu.
Zabezpečení bude provizorní, v mezidobí bude kraj řešit, jaká bude finální podoba stavby, která je od 80. let minulého století dominantou centrálního Mírového náměstí. "Chápeme, že máme částečně odpovědnost za to, jak vypadá centrum Ústí. Ale jednání ohledně autorských práv nebyla jednoduchá, proto trvalo tak dlouho, než jsme jsem došli k vypsání soutěže," uvedl hejtman Richard Brabec (ANO). "Necháme navrhnout, jak by mohlo vypadat. Chceme, aby prostory měly větší flexibilitu, abychom je mohli využít i pro potřeby kraje," uvedl Brabec. Kantýna by se měla proměnit v moderní bistro.
V požadavcích k soutěži je nutnost zachovat některé architektonické prvky, jako je zasklení bezrámovými technologiemi, zachování podhledů v bistru a podobně. Cílem je podle hejtmana, aby vznikl moderní prostor, jehož okolí bude lákat ke vstupu, nikoli naopak. Kraj také počítá s umístěním sochy mamuta před vchodem na úřad. Odkazovat bude k archeologickému nalezišti v ústecké čtvrti Bukov i konci velkostrojů na těžbu uhlí. Na konci července odvezly dva nákladní vozy kovový materiál z bývalých rypadel a dalších uhelných strojů z Dolů Bílina do Brna, kde umělci sochu tvoří.
Budova nynějšího sídla krajského úřadu byla v polovině 80. let minulého století postavena pro krajský výbor KSČ, což připomínala do roku 2021 plastika srpu a kladiva. Symbol srpu a kladiva vyjadřoval spojení dělníků a rolníků v boji proti nadvládě kapitálu, odstranit plastiku dalo předešlé vedení kraje.
Stavba v 80. letech výrazně narušila podobu ústeckého centra. Kvůli předimenzovanému objektu byla několik let před jeho dokončením zbourána část domů na Mírovém náměstí. Komunisté chtěli, aby bylo na jejich sídlo dobře vidět. Po roce 1989 se diskutovalo o tom, co se má s kolosem stát. Prostory si v něm pronajímaly soukromé subjekty, byla v něm i diskotéka.