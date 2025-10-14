Senzace v Česku, poprvé se tu objevil buřňák severní. Musí ale bojovat o život

Buřňák severní je výhradně mořský pták, který tráví většinu času letem nízko nad hladinou. Na svá hnízda v norách na malých ostrůvcích se vrací pouze v noci. Jeho výskyt ve vnitrozemí je záhadou.
„Jak se mohl buřňák severní ocitnout stovky kilometrů nad pevninou, jasné není, ale v předchozích dnech jsou hlášena hned čtyři neobvyklá pozorování tohoto druhu z německých Východofríských ostrovů a Helgolandu,“ uvedl David Heyrovský, předseda Faunistické komise České společnosti ornitologické.
Unikátní nález se odehrál 9. října. Odborníci se domnívají, že buřňáka srazil vlak. „Nalezli ho nádražáci na kolejích v Děčíně a kontaktovali záchrannou stanici. Je varianta, že mohl do Děčína přijet vlakem, protože je to opravdu extrémně daleko. Může to znít neuvěřitelně, ale nedá se to vyloučit. Buřňáci si hledají v noci úkryt a mohl ho najít v Hamburku v nějaké škvíře na vlaku a do Děčína dojet,“ popsal ornitolog Petr Stýblo.
Pro zraněného ptáka dojeli do Děčína zvířecí záchranáři ze záchranné stanice Falco v Třebušíně u Litoměřic. Tady se mu intenzivně věnují, dostává léky a speciální krmení v podobě mořských ryb a také krill. „Když se k nám dostal, nevypadal dobře, nedokázal se postavit. Krmíme ho sondou,“ popsal vedoucí záchranné stanice Václav Tomšovský.
Podle něj je prognóza dobrá, ale pták nemá ještě vyhráno. „Buřňák přes víkend zesílil a vrátila se mu energie. Ale stále nevidí na jedno oko. Důležitý je pro něj teď klid,“ dodal Tomšovský s tím, že dnes vzácného pacienta čeká vyšetření ve specializované veterinární ordinaci.
Pokud buřňák svůj boj o život vyhraje, čeká záchranáře a ornitology složitý úkol: dopravit ho zpět k Atlantiku nebo alespoň Severnímu moři. Pokud by však pták zraněním podlehl, stane se muzejním exponátem, který potvrdí první doložený výskyt tohoto druhu na českém území.
Záchranná stanice Falco se v souvislosti s péčí o vzácného pacienta, která je spojena s nemalými náklady, obrátila na veřejnost s prosbou o finanční pomoc. Veřejnost může stanici podpořit zasláním daru na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi.
Výskyt buřňáka severního znamená pro českou faunu zápis 405. ptačího druhu do oficiálního seznamu. Připomíná to situaci před dvěma lety, kdy se díky záchranné stanici v Rudě podařilo prokázat 404. ptačí druh – stal se jím buřňáček Wilsonův (Oceanites oceanicus).