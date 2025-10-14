Senzace v Česku, poprvé se tu objevil buřňák severní. Musí ale bojovat o život

Miroslava Strnadová
  13:02aktualizováno  13:02
Čeští ornitologové a zvířecí záchranáři prožívají senzaci. U železniční trati v Děčíně byl nalezen vysílený a zraněný buřňák severní. Tento pták, původem od Atlantského oceánu, nebyl v České republice dosud nikdy pozorován. Zraněný jedinec nyní bojuje o život v záchranné stanici. V případě, že se uzdraví, plánují odborníci jeho transport zpět k oceánu.
Fotogalerie4

Nalezený buřňák severní | foto: archiv Záchranné stanice Falco

Buřňák severní je výhradně mořský pták, který tráví většinu času letem nízko nad hladinou. Na svá hnízda v norách na malých ostrůvcích se vrací pouze v noci. Jeho výskyt ve vnitrozemí je záhadou.

„Jak se mohl buřňák severní ocitnout stovky kilometrů nad pevninou, jasné není, ale v předchozích dnech jsou hlášena hned čtyři neobvyklá pozorování tohoto druhu z německých Východofríských ostrovů a Helgolandu,“ uvedl David Heyrovský, předseda Faunistické komise České společnosti ornitologické.

Unikátní nález se odehrál 9. října. Odborníci se domnívají, že buřňáka srazil vlak. „Nalezli ho nádražáci na kolejích v Děčíně a kontaktovali záchrannou stanici. Je varianta, že mohl do Děčína přijet vlakem, protože je to opravdu extrémně daleko. Může to znít neuvěřitelně, ale nedá se to vyloučit. Buřňáci si hledají v noci úkryt a mohl ho najít v Hamburku v nějaké škvíře na vlaku a do Děčína dojet,“ popsal ornitolog Petr Stýblo.

Pro zraněného ptáka dojeli do Děčína zvířecí záchranáři ze záchranné stanice Falco v Třebušíně u Litoměřic. Tady se mu intenzivně věnují, dostává léky a speciální krmení v podobě mořských ryb a také krill. „Když se k nám dostal, nevypadal dobře, nedokázal se postavit. Krmíme ho sondou,“ popsal vedoucí záchranné stanice Václav Tomšovský.

Podle něj je prognóza dobrá, ale pták nemá ještě vyhráno. „Buřňák přes víkend zesílil a vrátila se mu energie. Ale stále nevidí na jedno oko. Důležitý je pro něj teď klid,“ dodal Tomšovský s tím, že dnes vzácného pacienta čeká vyšetření ve specializované veterinární ordinaci.

Poznejte přírodu jinak. Miliardy ptáků se vydávají na svůj boj o přežití

Pokud buřňák svůj boj o život vyhraje, čeká záchranáře a ornitology složitý úkol: dopravit ho zpět k Atlantiku nebo alespoň Severnímu moři. Pokud by však pták zraněním podlehl, stane se muzejním exponátem, který potvrdí první doložený výskyt tohoto druhu na českém území.

Takto vypadal buřňák severní po nálezu.
Nalezený buřňák severní.
Nalezený buřňák severní
Nalezený buřňák severní
4 fotografie

Záchranná stanice Falco se v souvislosti s péčí o vzácného pacienta, která je spojena s nemalými náklady, obrátila na veřejnost s prosbou o finanční pomoc. Veřejnost může stanici podpořit zasláním daru na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi.

Výskyt buřňáka severního znamená pro českou faunu zápis 405. ptačího druhu do oficiálního seznamu. Připomíná to situaci před dvěma lety, kdy se díky záchranné stanici v Rudě podařilo prokázat 404. ptačí druh – stal se jím buřňáček Wilsonův (Oceanites oceanicus).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Výstava ukazuje britskou podporu brněnské podzemní univerzity v 80. letech

Činnost brněnské podzemní univerzity v 80. letech minulého století mapuje nová výstava Moravského zemského muzea. Ukazuje hlavně podporu, kterou bytovým...

14. října 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

ÚOHS předběžně zakázal ministerstvu obrany podepsat smlouvu na slovenskou munici

Ministerstvo obrany postupovalo nezákonně, když chtělo rámcovou smlouvu na dodávky munice ráže 30, 120 a 155 milimetrů od skupiny ZVS Holding z Dubnice nad...

14. října 2025  13:39,  aktualizováno  13:56

Série nehod u Paskova na Frýdecko-Místecku zablokovala silnici, tři lidé zraněni

Tři lidé se dnes zranili při sérii nehod na silnici I/56 nedaleko Paskova na Frýdecko-Místecku. Frekventovaná silnice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem byla více...

14. října 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

Osmdesátiletého bývalého vychovatele soudí za šikanu svědků Jehovových ve věznici

Okresní soud v Trutnově začal projednávat obžalobu proti bývalému příslušníkovi Sboru nápravné výchovy Bohuslavu Kožíškovi. Podle spisu v káznici v Žacléři na Trutnovsku na konci 70. let jako...

14. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První zastávkou byl Šluknov, kde debatovali se studenty a prošli se sociálně vyloučenou lokalitou. Během...

14. října 2025  8:02,  aktualizováno  15:10

Už deset obětí žloutenky v Praze, po celém Česku je jich víc než dvojnásobek

V Praze letos zemřelo už deset lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici v metropoli dosud zaznamenali 826 případů onemocnění, z toho 147 u dětí. Informovala o tom na síti X Hygienická stanice...

14. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Při zadržení hledaných mužů našla policie na Žďársku varnu drog

Při zadržení dvou celostátně hledaných mužů našla policie začátkem října ve Svařenově na Žďársku pervitin a varnu drog. Oba muži skončili ve věznici kvůli...

14. října 2025  13:19,  aktualizováno  13:19

Mladík souzený za vraždy prodavaček v Hradci chce prohlásit vinu, soud to nepřijal

Prohlásit vinu v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové chtěl dnes u hradeckého krajského soudu obžalovaný. Soud to však zatím odmítl. Pachatel, jemuž je podle informací iDNES.cz...

14. října 2025  6:02,  aktualizováno  14:58

Bankovní pobočky, které inspirují: vítězové soutěže VISA Bank Branch of the Year za třetí kvartál 2025

14. října 2025  14:47

Bývalý hotel a čerpací stanici ve Varnsdorfu zapálil 28letý muž kvůli krádeži

Za nedávnými požáry bývalého hotelu Atrium a někdejší čerpací stanice ve Varnsdorfu na Děčínsku je podle policie osmadvacetiletý muž, který je úmyslně zapálil...

14. října 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Ostrava opět hledá výrazné osobnosti škol, nominovat lze do 9. ledna

Ostrava i v příštím roce bude oceňovat výjimečné pedagogické i nepedagogické pracovníky škol ve městě. Nominace do čtyř kategorií je možné podávat do 9. ledna....

14. října 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Charita: V Ostravě je zhruba 1000 bezdomovců, chudoba ohrožuje třetinu obyvatel

V Ostravě žije podle odhadů terénních pracovníků zhruba 1000 bezdomovců. Jejich počet v posledních letech vzrostl, vliv na to mělo například zdražení energií...

14. října 2025  12:46,  aktualizováno  12:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.