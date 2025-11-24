Burza škol představí litoměřické základní školy. Proběhne dříve než v minulosti

V litoměřickém Kulturním a kreativním centru proběhne v úterý 25. listopadu od 15 do 17 hodin tradiční Burza škol.
Letošní už 9. ročník se v tomto školním roce uskuteční dříve, než bylo dosud zvykem.
„Posun z obvyklého únorového termínu burzy je reakcí na novelu školského zákona, která nově ukládá rodičům a zákonným zástupcům přihlásit dítě k povinné školní docházce od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V Litoměřicích se zápisy do prvních tříd uskuteční ve dnech 10. a 11. února 2026,“ vysvětluje mluvčí litoměřické radnice Michaela Rozsypalová.
Burzu pořádá Mateřská škola Litoměřice ve spolupráci s litoměřickými základními školami. Rodiče zde budou mít možnost seznámit se s jednotlivými školami ještě před samotnými zápisy a získat informace, které jim pomohou vybrat pro dítě vhodné vzdělávací prostředí.
„Pedagogové budou připraveni odpovídat na otázky týkající se nástupu do základního vzdělávání a přítomen bude také zástupce pedagogicko-psychologické poradny,“ přiblížila Rozsypalová.
Do akce se zapojují všechny litoměřické základní školy – Na Valech, Boženy Němcové, Masarykova, U Stadionu, Havlíčkova, Ladova, dále soukromé Lingua Universal, Svobodná základní škola a Křesťanská základní a mateřská škola Litoměřice.
„Společně nabídnou rodičům ucelený přehled o tom, čím se jednotlivé školy liší a jaké zázemí či vzdělávací přístupy mohou žákům nabídnout,“ zmínila mluvčí.