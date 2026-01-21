Na místě bývalého oblíbeného železářství ve Vavřinecké ulici nedaleko Mírového náměstí by měl být do dvou let vybudován moderní bytový komplex s 38 jednotkami, zájemci si však byty mohou rezervovat už nyní.
„Jednotlivé byty nabízíme prostřednictvím našeho webového portálu. Jde o byty různých velikostí, od 32 do 112 metrů čtverečních. Součástí komplexu budou nebytové prostory v přízemí a parkoviště pro rezidenty ve dvorním traktu budovy,“ uvádí zástupce společnosti Armex Invest Ludvík Langer, která komplex vybuduje.
Stavba má být podle Langera zahájena v létě a její dokončení je plánováno na sklonek roku 2027. První majitelé by se do svých bytů tak mohli stěhovat v první polovině roku 2028.
|
V centru Pardubic přibude přes sto nových bytů. Parkování však bude oříšek
Dalších až 120 nových bytů má do sedmi let vyrůst v areálu bývalých kasáren pod Radobýlem. Na ploše 3 426 metrů čtverečních, na níž dnes stojí mimo jiné bývalá vojenská jídelna a kinosál, je postaví litoměřická společnost GL Konstrukce, která pozemky od města kupuje za téměř 12,5 milionu korun.
„Investor musí do jednoho roku získat stavební povolení a do sedmi let mít stavbu zkolaudovanou,“ nastínil místostarosta Litoměřic Jiří Adámek (ANO) a doplnil, že tento prodej byl připravován dlouhodobě s důrazem na jistotu, že byty na místě skutečně vzniknou.
Bytové domy mohou mít maximálně čtyři nadzemní podlaží a v přízemí mají kromě bytů vzniknout také nebytové prostory pro různé služby. Parkování rezidentů bude řešeno formou podzemních garáží. „Cílem je určit také ráz další výstavby v této lokalitě, například využití podzemního parkování, a pomyslně tak odstartovat rozvoj nové městské části,“ doplnil místostarosta.
Na nové byty se také mohou těšit i zájemci o nájemní bydlení. Koncem minulého roku totiž začala kompletní rekonstrukce dvoupodlažní budovy v Masarykově ulici, která je majetkem města. Po přestavbě zde vznikne šest nových nájemních bytů.
|
Prémiový projekt v centru města. Z nových bytů lidé vidí na hřbitov a krematorium
„V současné době probíhají bourací práce, dělníci postupně odstraňují některé příčky, podlahy či části stropů. Bourací a vyklízecí práce by měly být hotové do konce ledna a navážou na ně stavební práce uvnitř objektu. Poté přijde na řadu výměna střechy a oken. Celý objekt bude zateplený,“ popsal Vladimír Kolbaba z litoměřické radnice s tím, že vytápění objektu zajistí dvě tepelná čerpadla.
V prvním podlaží vzniknou tři byty o velikosti 2+kk, z toho jeden bude bezbariérový. V druhém podlaží projekt počítá rovněž se třemi byty, a to o velikostech 3+kk, 1+kk a 2+kk. Hotovo má být v roce 2027. Náklady na rekonstrukci vyjdou na 18 milionů korun a město je hradí částečně z dotací a ze svého rozpočtu.
„Nájemní byty budou určeny pro fyzické osoby, které nevlastní jinou nemovitost k bydlení a splní specifické podmínky. Mohou to být například domácnosti s příjmy zhruba 40 tisíc u jednotlivce či rodiny se dvěma dětmi do 13 let kolem 84 tisíc, dále mladé domácnosti do 35 let s příjmy přibližně 48 tisíc pro jednotlivce nebo domácnosti, jejíž člen pracuje v klíčových profesích, jako je zdravotnictví, školství, záchranné složky, sociální služby či veřejná správa,“ doplňuje mluvčí Litoměřic Michaela Rozsypalová.