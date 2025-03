„Ministerstvo dopravy rozhodlo, že na letišti nebude nadále možné pořádat jiné akce než ty, které souvisejí s letectvím. Naše akce s nepřetržitou dvaadvacetiletou tradicí tak na Panenčáku končí,“ zveřejnil Sportovní motoristický klub CarWars na sociální síti s tím, že nebude květnový sraz a hledá novou lokaci pro srpnový termín.

Zpráva mnohé motoristické fanoušky rozladila. „Tenhle stát jde pěkně do kopru. Nesmí se nikde nic. Jen sedět v paneláku a koukat z okna,“ zní například jeden z komentářů pod vyjádřením klubu.

Na internetu se objevila petice, kterou během dvou dnů podepsalo přes sedm tisíc lidí. „CarWars není jen sraz automobilových nadšenců, je to kulturní událost, která spojuje tisíce lidí napříč generacemi a podporuje rozvoj automobilové kultury v České republice. Akce má pozitivní dopad na místní ekonomiku a propaguje bezpečnost na silnicích prostřednictvím vzdělávacích aktivit,“ uvádí její autor Jakub Rozsypal.

Letiště Panenský Týnec je veřejné vnitrostátní civilní letiště, nachází se mezi obcemi Panenský Týnec a Telce. „Primárním účelem letiště je a má být vzlet a přistání letadel a jakékoliv jiné než letecké akce v principu znamenají uzavření pro veškerý letecký provoz, což omezuje jeho primární využití,“ upozornil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka s tím, že oficiální stanovisko v otázce pořádání jiných než leteckých akcí na letišti v Panenském Týnci nebylo dosud přijato.

„Budou zhodnoceny veškeré okolnosti, které jsou rozhodující pro konečné stanovisko a hledání řešení,“ dodal Jemelka.

Předseda motoristického klubu CarWars Martin Krátký potvrdil, že šance na zachování akcí na letišti je. „Prohlášení na sociální síti jsme vydali na základě rozhodnutí ministerstva dopravy, které nám prakticky neschválilo žádost o další pronájmy letiště. Vyvolalo to velké reakce našich příznivců. Dnes mě kontaktoval odbor civilního letectví ministerstva dopravy, že se snaží najít fungující model, aby akce na letišti mohly zůstat,“ uvedl Krátký s tím, že jasno by mělo být příští týden.

„Věřím, že to dobře dopadne dobře. Pokud se s ministerstvem dohodneme, budeme schopni květnový sraz uspořádat,“ dodal.

Nedaleké obci tuningové srazy nevadí. „Kdysi dávno to bylo pro obec a místní zatěžující z pohledu zvýšeného provozu automobilů. Po dostavbě dálnice D7 to ustalo, protože sjezd z dálnice k letišti je mimo obec. Posledních několik let to byla z pohledu obce pohodová akce, kam vyrážela řada místních za povyražením. Naši dobrovolní hasiči tam zajišťovali technické zabezpečení,“ uvedl starosta Panenského Týnce Jiří Čížek.

Stín tragédie

První tuningový sraz se na letišti v Panenském Týnci uskutečnil už roce 2002. V posledních letech se tam konaly dvakrát do roka. Součástí bývají různé motoristické soutěže.

V roce 2021 došlo při nočním sprintu na dráze k tragické nehodě dvou vozů. Jejich řidiči byli pod vlivem alkoholu, jeden později zemřel v nemocnici.

Předseda spolku Martin Krátký byl za nedostatečné zajištění bezpečnosti akce Okresním soudem v Lounech nepravomocně potrestán podmínkou. Zákaz činnosti soud spolku neudělil. S verdiktem soudu Krátký nesouhlasil a odvolal se ke Krajskému soudu v Ústí v Ústí nad Labem. Ten v případu zatím nerozhodl.