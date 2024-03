Při nočních závodech aut zemřel spolujezdec, pořadatel dostal podmínku

„Organizace jízd a kontrola pravidel byla tristní. Nebyla zajištěna bezpečnost účastníků akce, pořadatelská služba nebyla dostatečně proškolena,“ řekl předseda senátu Jan Jouza při odůvodnění rozsudku.

Pozastavil se také nad tím, že pořadatel vůbec nepočítal s možností, že by některý vůz na trati nenadále zastavil. „Dohled nad celou tratí nebyl zajištěný. Startérka nemohla vědět, co se děje na trati, natož v cíli. Podél trati chyběla jakákoliv kontrola,“ uvedl a připomněl, že jízdy se konaly v noci na neosvětlené trati, kdy na startu byl velký hluk a vše bylo provázeno světelnými ohňovými efekty, což komplikovalo výhled na trať. I proto došlo k situaci, že i po nehodě startérka vpustila na trať další vozidla.

Akce se konala na letišti v Panenském Týnci. K tragickému střetu došlo při nočních sprintech, kdy šofér audi narazil do seatu, který neměl na dráze co dělat. Byl ve špatném technickém stavu, nesvítila mu koncová světla. V podstatě šlo o pojízdný vrak.

Zatímco osádce prvního zmíněného vozu se nic nestalo, v druhém byli zraněni řidič i spolujezdec. Oba záchranáři okamžitě převezli do nemocnice, kde jednadvacetiletý spolujezdec druhý den zemřel.

„Pořadatelská služba fatálně selhala. Na trať bylo vpuštěno vozidlo ve špatném technickém stavu, řidiči obou vozů byli pod vlivem alkoholu. Startérka neměla vysílačku, se kterou by komunikovala, co se děje na trati. V cíli nikdo nebyl. Někdo stál až na konci dráhy, kde se vozidla otáčela, ten ale neměl funkční vysílačku,“ popsal státní zástupce Pavel Norek.

Pořadateli srazu Martinu Krátkému hrozilo za usmrcení z nedbalosti až šestileté vězení. Nakonec odešel od soudu s trestem odnětí svobody v trvání dvou let, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu tří let. Spolek má zveřejnit rozsudek v regionálních médiích, zákaz pořádat motoristické akce mu soud neudělil. Zároveň mají uhradit příbuzné mrtvého mladíka 200 tisíc korun za způsobenou duševní újmu.

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný i žalobce si ponechali lhůtu na odvolání.

Krátký s obžalobou nesouhlasí. Podle něj byla akce pořadatelsky zvládnuta na výborné úrovni. „Jsem konsternovaný z toho, že jsem obžalován. Samozřejmě mi je toho mrtvého kloučka strašně líto, nedokážu ale žít s pocitem, že jsem zabil mladého kluka,“ uvedl v závěrečné řeči.

Vinu za úmrtí mladého muže prý nese řidič seatu. „Na trati neměl vůbec co dělat. Byl vykázán, protože to auto bylo vrak. On ten areál znal, protože tam dřív při akci pracoval, tak využil znalosti a dostal se tam,“ uvedl.

K opilým řidičům uvedl, že testy na alkohol se prováděly namátkově.