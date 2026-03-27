Část domů v Ústí připojených na teplárnu zřejmě získá alternativní zdroj tepla

Část domů v ústecké čtvrti Střekov, které jsou napojené na vytápění párou z teplárny Energy, se zřejmě bude moci připojit na plyn. Společnosti Energy hrozí ukončení činnosti kvůli stamilionovým dluhům za emisní povolenky. Město chce vybudovat plynovod, domácnosti ale musí na jeho stavbu přispět, řekl ČTK mluvčí ústeckého magistrátu Marek Lukinič. Na zadluženou teplárnu je připojených asi 160 odběratelů.
Dalším odběratelům na Střekově zajišťuje dodávky tepla Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem. Od loňska je asi 12.000 obyvatel připojených na nové plynové kotelny, které vyšly zhruba na 125 milionů korun. Moderní horkovody nahradily zastaralou parovodní soustavu. Stavba kotelen ale neměla vliv na domácnosti odebírající teplo od společnosti Energy.
Město nabídlo zákazníkům Energy, aby se s žádostmi o pomoc s přepojením na individuální zdroj obraceli na obvodní radnici na Střekově. Starosta obvodu Pavel Peterka (ANO) ČTK řekl, že se ještě hledá řešení například pro odběrná místa v Purkyňově ulici.
Uvažovaná výstavba plynovodu by se týkala přibližně 50 domácností. "Cenu aktuálně neznáme, cenové nabídky budeme požadovat na základě výkazu výměru," uvedl Lukinič. Každá z domácností na stavbu přispěje 50.000 korun. Město už vybralo zhotovitele projektové dokumentace.