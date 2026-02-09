„Stávající konstrukce byla dlouhodobě oslabena vlivem blízkého Důlního potoka, který podemlel základy cihlové zdi. Část zdiva se následně zřítila, což představovalo bezpečnostní riziko pro návštěvníky pietního místa i pro celý areál. Obnova řešila odstranění poškozené části, zpevnění stávajícího kamenného základu a nové oplocení pomocí ocelových sloupků a pletiva,“ sdělil projektový manažer chabařovické radnice Jiří Starý.
Náklady byly zhruba 480 tisíc korun. 310 tisíc korun pomohla městu uhradit dotace z Evropské unie, zbytek zaplatilo ze svého rozpočtu.
Radnice se na revitalizaci hřbitova zaměřuje dlouhodobě, v průběhu loňského roku tu byly opraveny čtyři historické česko-německé hrobky.