Jirkovská římskokatolická farnost získala na fasádu dotaci ve výši 4,5 milionu korun. „Celkovou obnovu dvou stran kostela vysoutěžila za více než pět milionů korun. Podle informací farníka Dalibora Slováka se objevily vícepráce, takže částka ještě zhruba o půl milionu vzrostla,“ přiblížil mluvčí Jirkova Vladimír Vacula.
Doplnil, že radnice již předloni uzavřela s farností smlouvu o poskytnutí dotace na tuto opravu ve výši 250 tisíc korun.
Pokračování rekonstrukce zbylých dvou stran kostela bude záviset na získání další dotace, o niž farnost žádá. „Dá-li bůh, mohla by být koncem letošního roku fasáda kompletně nová,“ uvedl Slovák.