Část Londýnské ulice v Ústí nad Labem čeká oprava

„Schválili jsme vyhlášení veřejné zakázky na revitalizaci chodníků v Londýnské ulici. Teď jsme ale teprve na začátku. Jsem zvědavý, jestli se nám v letním období podaří najít zhotovitele. Je to teď poměrně složité, protože stavební firmy mají většinou nasmlouvané další zakázky,“ řekl dosluhující primátor města Petr Nedvědický (ANO).
Projekt počítá s rozšířením chodníku směrem k novému vstupu do Mánesových sadů, úpravou stávajících i vybudováním nových přechodů pro chodce a instalací veřejného osvětlení. Přibudou také čtyři kontejnerová stání se zástěnami z recyklovaného materiálu.
Rekonstrukce zasáhne také dopravu. Část Pasteurovy ulice mezi Londýnskou a Thomayerovou bude nově jednosměrná v opačném směru než dosud, což umožní vjezd do ulice z Londýnské.
Vybraná stavební firma bude mít na dokončení prací sedm měsíců od podpisu smlouvy.