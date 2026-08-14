Část odběratelů tepla od Energy v Ústí by letos mohla začít využívat plyn

Část čtvrti Střekov v Ústí nad Labem, která je napojená na dodávky tepla od společnosti Energy, by mohla už letos začít využívat namísto páry plyn. Společnost dluží za emisní povolenky a hrozí jí ukončení činnosti. Město se domluvilo s obyvateli na náhradním řešení, místní se na zavedení nového zdroje tepla, plynu, finančně podílí. ČTK a Českému rozhlasu to řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).
"V případě Energy není zcela jasno, jakým způsobem budou pokračovat dál ve své činnosti," uvedl primátor s tím, že společnost dostala pokutu okolo 500 milionů korun. "Pochopitelně i podle vyjádření Energy by to mohlo znamenat případné naprosté ukončení činnosti," doplnil Nedvědický.
Některé domácnosti, které odebírají teplo od Energy, se postupně připojují na plyn. "S občany Střekova jsme se dohodli, že to uděláme jako společnou stavbu, kdy se provede naráz jak položení hlavního plynovodu, tak jednotlivých přípojek, až k hranici jejich pozemků," popsal proces Nedvědický. Domácnosti se podle dřívějšího vyjádření magistrátu podílejí částkou okolo 50.000 korun.
Plynovod s přípojkami je například hotový v ulici Tolstého, uvedl Nedvědický. Domácnosti tak budou moci topit plynem od začátku nadcházející topné sezony. "Teď se nám zpozdila Jeseninova, protože se tam opravuje kanalizace a vodovod," řekl primátor. Stavaři se proto přesunuli do ulic Kollárova a Máchova, kde se měly přípojky budovat ve třetí, poslední, etapě. Město počítá, že by všechny dotčené domácnosti mohly topit plynem od příštího roku.
Dalším odběratelům na Střekově zajišťuje dodávky tepla Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem. Od loňska je asi 12.000 obyvatel připojených na nové plynové kotelny, které vyšly zhruba na 125 milionů korun. Moderní horkovody nahradily zastaralou parovodní soustavu. Stavba kotelen ale neměla vliv na domácnosti odebírající teplo od společnosti Energy.