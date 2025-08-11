Část Šafaříkovy ulice v Litoměřicích bude kvůli opravě vozovky uzavřena

Autor: vlm
  4:59
Rekonstrukce se dočká vozovka a chodníky, a to v úseku od křižovatky s ulicí Stránského až po křižovatku s ulicí Dobrovského. Práce potrvají do 5. září.

foto: MAFRA

Od pondělí 11. srpna do pátku 5. září bude uzavřena část ulice Šafaříkova v Litoměřicích.

Důvodem je oprava vozovky a chodníků po nedávné rekonstrukci vodovodu, kanalizace, plynu a veřejného osvětlení.

Rekonstrukce a s ní související dopravní omezení se dotkne úseku od křižovatky s ulicí Stránského až po křižovatku s ulicí Dobrovského.

„Půjde o kompletní uvedení komunikace do původního stavu, včetně výměny všech konstrukčních vrstev a finální pokládky asfaltového povrchu,“ uvedla mluvčí litoměřické radnice Michaela Rozsypalová.

Během opravy bude v daném úseku platit přechodné dopravní značení. Průjezd vozidel integrovaného záchranného systému zůstane zachován.

