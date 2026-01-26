Část toku řeky Bíliny na Chomutovsku se vrátí z trubek do volné krajiny

Řeka Bílina se v úseku mezi Chomutovem a Mostem vrátí do volné krajiny. V současnosti protéká čtveřicí trubek, kam byla v 80. letech svedena kvůli těžbě uhlí. Správce toku, Povodí Ohře, nyní připravuje vznik nového přírodě blízkého koryta za zhruba 190 milionů korun.

Část řeky Bíliny se vrátí do přírodního koryta. Na hranici okresů Most a Chomutov teče už více než 40 let soustavou čtyř velkých potrubí. | foto: Povodí Ohře

„Vyndáme řeku z trubek a pustíme ji do krajiny,“ glosoval projekt generální ředitel Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Voda byla do potrubí na Ervěnickém koridoru svedena proto, aby nepronikala do tehdejších hnědouhelných dolů. Po čtyřiceti letech se má tento stav změnit.

V rámci projektu vznikne podél silnice I/13 nové otevřené koryto s meandry, bočními tůňkami a ostrůvky. Podle Svejkovského bude vybudován širší utěsněný pás, v němž se bude užší koryto následně přirozeně vyvíjet. Život by se měl do toku vrátit téměř okamžitě.

„Jakmile se voda dostane do nového koryta, prostor se začne zabydlovat organismy. Nejdřív těmi nejjednoduššími, následně korýši a dalšími vyššími živočichy, až se tato část zabydlí rybami,“ popsal Svejkovský s tím, že biologický proces odstartuje velmi brzy, viditelné změny budou patrné později.

Původně vodohospodáři plánovali zahájit práce už v minulém roce, zdržení však způsobila otázka financování. Nyní podnik čeká na definitivní potvrzení dotace z operačního programu Spravedlivá transformace.

„Předpokládáme, že finální rozhodnutí budeme mít do konce ledna. Následně vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele,“ uvedla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová. Realizace by měla začít v polovině letošního roku a skončit v roce 2028.

Předpokládané náklady jsou kolem 190 milionů korun, finální cena vzejde s výběrového řízení.

Před samotným budováním koryta budou muset stavbaři odstranit stávající potrubí, aby uvolnili místo pro těžkou techniku. Vodní tok proto bude po přechodnou dobu převeden do nouzového zatrubněného koryta.

26. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  8:25

Přečkala války i změny režimů. Schindlerova pletárna plete už skoro dvě století

Martin Veselík, majitel Schindlerovy pletárny

V Krásné Lípě na Děčínsku stojí tovární budova, která v sobě nese víc než jen průmyslovou minulost regionu. Schindlerova pletárna je výjimečná tím, že funguje nepřetržitě už od roku 1854 – tedy více...

26. ledna 2026,  aktualizováno 

Z ajťáka úspěšným truhlářem. Podnikatel zachránil upadající podnik

Michal Navrátil, ředitel fabriky Dřevodílo.

Jedenačtyřicetiletý Michal Navrátil pracoval dříve jako ajťák, dokonce měl i svou IT firmu. Před zhruba deseti lety ale přesedlal k truhlařině. Spojením řemesla a svých manažerských dovedností...

26. ledna 2026,  aktualizováno 

