Část zelených krajských autobusů má modernější cyklovleky

„Nové cyklovleky jsou nepřehlédnutelné také díky speciálnímu polepu v barvách Dopravy Ústeckého kraje, který upozorňuje na nabídku služeb pro cyklisty. Linka 433 jezdí z Děčína na Sněžník, linka 451 z Ústí nad Labem na Krásný Les nebo na druhou stranu do Suletic, linka 471 pak z Ústí nad Labem na Sněžník. Pokud se nové vleky osvědčí, plánuje Ústecký kraj jejich pořízení i na další linky,“ přiblížila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.
Velkou výhodou nových cyklovleků je jednoduchá manipulace. Kola nejsou zavěšena ve svislé poloze, ale jsou umístěna v oddělených kójích s polstrováním, což přispívá k jejich bezpečné přepravě.
Za nové cyklovleky zaplatila Dopravní společnost Ústeckého kraje 1,61 milionu korun.