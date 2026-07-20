Část zelených krajských autobusů má modernější cyklovleky

Autor: vlm
  5:59
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Cyklisté mířící z Ústecka a Děčínska do Krušných hor a na Děčínský Sněžník mohou využívat zbrusu nové cyklovleky na zelených krajských autobusových linkách číslo 433, 451 a 471. Tři nové vleky výrazně usnadňují přepravu jízdních kol do oblíbených turistických lokalit. Na jeden se vejde až 16 kol. | foto: archiv Ústeckého kraje

Cyklisté mířící z Ústecka a Děčínska do Krušných hor a na Děčínský Sněžník mohou využívat zbrusu nové cyklovleky na zelených krajských autobusových linkách číslo 433, 451 a 471. Tři nové vleky výrazně usnadňují přepravu jízdních kol do oblíbených turistických lokalit. Na jeden se vejde až 16 kol.

„Nové cyklovleky jsou nepřehlédnutelné také díky speciálnímu polepu v barvách Dopravy Ústeckého kraje, který upozorňuje na nabídku služeb pro cyklisty. Linka 433 jezdí z Děčína na Sněžník, linka 451 z Ústí nad Labem na Krásný Les nebo na druhou stranu do Suletic, linka 471 pak z Ústí nad Labem na Sněžník. Pokud se nové vleky osvědčí, plánuje Ústecký kraj jejich pořízení i na další linky,“ přiblížila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Velkou výhodou nových cyklovleků je jednoduchá manipulace. Kola nejsou zavěšena ve svislé poloze, ale jsou umístěna v oddělených kójích s polstrováním, což přispívá k jejich bezpečné přepravě.

Za nové cyklovleky zaplatila Dopravní společnost Ústeckého kraje 1,61 milionu korun.

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