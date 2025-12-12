Tak kolik toho vezete? Celníky u hranic zajímá alkohol, u Polska zabavují tabák

Jan Veselý, Lenka Dvořáková
  8:52
Jedete na předvánoční nákupy do Polska či Německa? Můžete se setkat s kontrolami. Němci i Poláci kontrolují osobní doklady hlavně na cestě k nim, čeští celníci si naopak hlídají, co lidé dovážejí, zda posádka neveze větší množství cigaret nebo alkoholu.

„Jeli jsme na nákupy do Polska a hned za hranicí nás zastavili čeští celníci na odpočívadle. Brali asi každé desáté vozidlo. Prohlédli kufr, zeptali se, kolik máme láhví alkoholu, ukázali jsme jim dvě láhve vína. Zasalutovali a nechali nás jet,“ uvádí Marta Černá z Prahy, která jela na předvánoční nákup do polské Bogatyně.

„Kontrolují všichni – Němci, Poláci i Češi. Němci na cestě do Německa permanentně, ale ti chtějí vidět občanku, Poláci jako by jim to udělali natruc, tak si zavedli kontroly také, no a na české straně jsou pak Češi,“ říká Martin, který bydlí nedaleko saské Žitavy asi rok. „Za ten rok mě čeští celníci zastavili při cestě z Německa dvakrát, jednou na odpočívadle, jednou za mnou vyjeli na houkačkách. Na rozdíl od Němců chtěli vidět kufr auta a co vezu. Ptali se po cigaretách a alkoholu.“

Kontroly pak potvrdili serveru iDNES.cz ještě další dva nakupující v Drážďanech, kteří za hranicí byli minulý týden. Na dálnici D8 stojí celníci na odpočívadlech za tunely v Krušných horách nebo pak na první benzinové pumpě pod Krušnými horami, kromě kontrol kamionů namátkově prohlížejí více naložená osobní auta.

Koho poslouchat na silnici. Kromě policie také celníky, ale i silničáře

„Němců si u nás nevšímají, ale tu a tam zastaví dodávku na českých značkách nebo vyjedou za viditelně naloženým osobním autem. Mám pocit, že se zaměřují spíše na starší vozidla,“ říká Marta, která jezdí denně do Drážďan, kde pracuje jako pokojská v hotelu. Spolu s dalšími dvěma kolegyněmi se sejdou v Krásném Lese a pak se v řízení do Drážďan střídají.

Na rozdíl od Martina ze Žitavy, má Marta pocit, že kontrol teď před Vánoci s tím, jak našinci jezdí na nákupy dárků nebo do marketů pro levnější věci na pečení, přibylo.

Amálie Kolářová, mluvčí Celního úřadu v Liberci, pod který spadá jak Ústecký, tak Liberecký kraj, uvádí, že kontroly osobních aut nejsou nic neobvyklého a jsou kontinuální, víc lidí na ně v předvánočním čase nasazeno není.

„Osobní auta se kontrolují celý rok, není to nic neobvyklého. Kontrolují se z toho důvodu, že se hledá zboží uniklé celnímu dohledu, což znamená nadlimitní převoz cigaret, tabákových výrobků, nafty a to samozřejmě se nevozí jen v dodávkách nebo v kamionech, ale vozí se to i v osobních automobilech.“

Převoz zboží z Polska a Německa k nám probíhá v rámci EU a Schengenského prostoru, což znamená, že většina zboží pro soukromou spotřebu se může převážet bez limitů a celních kontrol a bez povinnosti řešit celní řízení, mít speciální dokumentaci nebo platit clo.

110 litrů piva, 800 cigaret...

Ovšem v případě alkoholu a tabákových výrobků je limit 10 litrů lihovin, 20 litrů fortifikovaného vína (s příměsí pálenky), 90 litrů „běžného“ vína a 110 litrů piva. U tabákových výrobků je to 800 cigaret, 400 doutníčků, 200 doutníků nebo jeden kilogram tabáku pro kouření a čtvrt kila pro zahřívání. „Tyto limity jsou vodítkem pro případnou kontrolu. Potraviny je možné mezi státy EU převážet bez omezení,“ dodává Kolářová.

U kamionové dopravy a profesionální přepravy zboží, které je určené pro obchodování, se množstevní limity neuplatňují. Podstatné je splnění legislativních a daňových povinností. Tady celníci kontrolují jen standardní přepravní dokumenty, například fakturu a nákladní list.

A s přepravou většího, tedy nadlimitního množství cigaret nebo alkoholu podléhajícího clu se celníci skutečně setkávají. Typické je to právě pro polsko-českou hranici. Tady od konce července do 9. prosince celníci našli větší množství cigaret, tabáku ke kouření a zahřívaného tabáku v 79 případech. Na česko-německé hranici v Ústeckém kraji to bylo jen při osmi kontrolách. Pokud jde o meziroční srovnání, tak čísla za rok 2024 jsou téměř totožná.

Ve všech případech celníci nadlimitní zboží zabavili. Pokud byste se do podobné situace dostali, počítejte s vymáháním cla a spotřební daně, pokutou za přestupek při porušení pravidel s nakládáním s tabákovými výrobky. Pokud únik na daních přesáhne 10 tisíc korun, může být zahájeno trestní řízení pro podezření ze zkrácení daně, poplatků a jiných povinných plateb. Spodní hranice pokuty, jak uvádějí celníci, není určena, horní může dosáhnout až milionu korun.

Pro orientaci ale může posloužit případ ze svodky, kdy cizinec v Libereckém kraji před časem převážel 150 kartonů (30 tisíc cigaret), daňový unik byl vypočítán na skoro 100 tisíc a ve správním řízení byla stejná i pokuta. Další řidič, který vezl 21 kilo řezaného tabáku, musel doplatit na dani skoro 60 tisíc a na pokutu čeká.

25. dubna 2024
Kontrola celníků na dálnici D8. (12. prosince 2025)
Kontrola celníků na dálnici D8. (12. prosince 2025)
Zásah celníků na dálnici D8. Zabavili cigarety. (12. prosince 2025)
Kontrola celníků na dálnici D8. Jejich pojízdná laboratoř. (12. prosince 2025)
