Ceněná hrobka průmyslníka Augusta Dittricha v Krásné Lípě potřebuje odvlhčit

Hrobka významného průmyslníka Augusta Dittricha v Krásné Lípě na Děčínsku potřebuje kvůli přetrvávající vlhkosti odvodnit a odvlhčit. Vlhkost ohrožuje také dochované části cenné mozaikové výzdoby v suterénu, které by odborníci chtěli sejmout a zachránit před dalším poškozením. Na kontrolním dni se na tom shodli památkáři, projektanti a další odborníci. ČTK to řekl starosta Krásné Lípy Jan Kolář (Sdružení 2022).
Město nyní pokračuje v opravách průčelí hrobky. Restaurátoři odsolují pískovcové kameny, které byly poškozené dlouhodobým zatékáním. Na stěnu umístili speciální obklady, které pomáhají s odstraňováním solí. Na jaře bude proces pokračovat, následně odborníci doplní poškozené části kamene. "A tím budeme mít tuhle průčelní stěnu zrekonstruovanou," řekl Kolář. Přes zimu se mají také k restaurování odvézt kované dveře hrobky.
Mozaikářka Magdaléna Kracík Štorkánová, která se na průzkumu výzdoby podílí, uvedla, že není nutné snímat celou mozaiku. Doporučila by ponechat na místě části, které stále drží. K transferu by naopak navrhla čtyři figurální motivy andělů smrti, které jsou podle ní nejcitlivější částí výzdoby. Při dřívějším průzkumu odborníci napočítali zhruba 30 odstínů zlaté mozaiky. Jedna skleněná kostička podle Štorkánové stojí kolem dvou eur. "Když si spočítáte plochu 200 metrů čtverečních takřka ve zlaté ploše, tak jenom v materiálu je to velmi nákladné," řekla. Podle ní je samotné zlato odolné, problémem je především opadávání a to, že lidé spadané kostičky odnesli.
Odborníci řešili také projektovou dokumentaci celkové obnovy hrobky. Jejím cílem je stanovit postup prací a náklady na rekonstrukci. Dokumentace by měla být hotová podle Koláře ke konci roku. Na její přípravě se podílí hlavní projektant, památkáři a architekt Petr Všetečka, který byl přizván ke spolupráci na budoucí prezentaci prostor hrobky.
Obnova mauzolea bude podle Koláře stát několik desítek milionů korun. "Jenom třeba čelní stěna vyjde na zhruba tři miliony korun. Víme, že už máme téměř hotové návrhy mozaik, tam to bylo na úrovni devíti milionů korun," dodal. Podle něj ale bude kvůli několikaleté práci cena mozaik vyšší. Město nemá na celkovou rekonstrukci zajištěné prostředky a chce využívat především dotační zdroje. Na spolufinancování se podílí vlastními prostředky. Mezi dosavadní hlavní donátory patří Ústecký kraj a evropské prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu.
Dokončení oprav zatím radnice nedokáže přesně odhadnout. Kolář by si přál, aby se podařilo mauzoleum obnovit v horizontu deseti až 15 let. "To je, bych řekl, hodně optimistické," dodal.
Město chce v budoucnu představit význam rodiny Dittrichů pro Krásnou Lípu, širší region i polský Żyrardów, kde rodina působila v průmyslu. Mauzoleum navrhl v roce 1886 berlínský architekt Julius Carl Raschdorff. Ministerstvo kultury hrobku rodiny Dittrichů vyhlásilo v roce 2006 kulturní památkou.