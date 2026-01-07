Cenná kaple v Krupce prošla celkovou opravou

Oprava odstartovala předloni v září a trvala 14 měsíců. Náklady byly 1,1 milionu korun. Radnici v Krupce s jejich uhrazením pomohla dotace ve výši 641 tisíc korun od Ústeckého kraje, zbytek zaplatila z rozpočtu města.
„Došlo k opravě a nátěru vnitřních a vnějších omítek, odstranění vlhkosti z obvodového zdiva pomocí vybudování vzduchového kanálu v podlaze kaple a provedení nové podlahy. Opravena byla také střecha, klempířské prvky a štítová stěna včetně kamenických prvků. Došlo rovněž k vyčištění okolního terénu od náletů, travního porostu a mechů. Součástí byly rovněž restaurátorské práce na sochařské výzdobě v interiéru kaple, konkrétně na soše Ježíše Krista, a na obnově vstupních dveří,“ sdělil místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (Krupka Náš domov).
Barokní kaple Božího hrobu a křížová cesta se 14 kapličkami se jednotlivými zastaveními Krista na cestě k ukřižování pocházejí ze 18. století. Doplňuje je sousoší Kalvárie z roku 1905, které tvoří kříž s tělem ukřižovaného Krista, po pravici s plačící Pannou Marií a vlevo s apoštolem sv. Janem.
Památkový komplex leží na skalním ostrohu nedaleko lanové dráhy na Komáří vížku a patří k oblíbeným výletním cílům místních obyvatel. „Celý areál je duchovní součástí nedaleké baziliky Panny Marie Sedmibolestné, významného mariánského poutního místa, která je národní kulturní památkou České republiky,“ dodal Kadlec.
Křížová cesta na svoji obnovu podle Kadlece teprve čeká. „Ale na tomto záměru se intenzivně pracuje. Rádi bychom renovovali nejenom samotná zastavení křížové cesty, ale také celkově revitalizovali přilehlé okolí,“ přiblížil místostarosta.
Sousoší Kalvárie bylo opraveno v roce 2004.