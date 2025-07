Změna vstoupila v platnost začátkem letošního roku. Řidiči se nyní do centra na Mírové náměstí dostanou pouze Žateckou bránou. Z náměstí pak musí odjet Hilbertovou ulicí nebo postranními uličkami.

Radnice zavedení jednosměrky zdůvodnila snahou o zklidnění dopravy. Dříve se totiž na některých místech, kde řidiči parkovali, tvořily „špunty“ v obou směrech. „Zkušební provoz ukázal, že zjednosměrnění ulic Hilbertova a Žatecká se osvědčilo. Zvýšila se bezpečnost a plynulost dopravy,“ řekl místostarosta Pavel Csonka (SOCDEM).

Jako další důvody pro zásadní dopravní změnu radnice uvedla i ochranu nemovitých památek, které prý trpěly v důsledku vibrací od projíždějících aut, a dále emisní a hlukovou zátěž. „Situace se nyní zlepšila. Zvýšila se estetická úroveň centra,“ dodal Csonka.

Dalším plusem je pro radnici vznik několika desítek parkovacích míst ve zjednosměrněných ulicích. „Legálně tu teď může zaparkovat 40 až 50 vozidel,“ vypočítal ředitel Technické správy města Loun (TSML) Václav Jugl.

Správa zajišťuje provoz parkovišť a parkovacích automatů. Parkování na těchto nových místech město zpoplatnilo (první půl hodina 10 korun, každá další hodina 20 korun). Parkovací automaty byly nainstalovány před koncem zkušebního provozu.

Nutnost zjednosměrnit dopravu radnice podpořila statistikou. Externí firma monitorovala několik dní na jaře, kolik aut denně do centra vjede a jak rychle projedou. „V průměru v pracovních dnech vjelo do centra Žateckou branou kolem 2 200 vozidel, Hilbertovou ulicí 1 900 vozidel. Rozdíl mezi těmito čísly spočívá v tom, že další auta projela třeba Českou ulicí či mohla projet kolem hotelu Černý kůň,“ popsal Csonka s tím, že to ukazuje, jak moc je dopravně centrum vytížené.

Zjednosměrnění centra rozdělilo obyvatele sedmnáctitisícového města na dva tábory. Část změnu vítá. „Dřív tady na sebe auta často troubila, řidiči se u Žatecké brány kvůli průjezdu dohadovali. Teď je klid,“ pochvalovala si jedna z obyvatelek, která tu roky žije.

Zaznívají však i hlasy kritiky. Podnikatelé si stěžují, že do centra nejezdí tolik aut, a tedy ani zákazníků. „Od začátku roku nám klesly příjmy o dvacet procent, zákazníků chodí méně,“ přiblížil pekař Petr Vacek.

Radek Sachr, který v centru provozuje kavárnu, upozornil, že podnikatelé se nejdříve potýkali s covidovými restrikcemi, pak dostupnost centra zkomplikovala dva roky trvající rekonstrukce kanalizace a teď jednosměrka. „Dopravní změnu radnice zavedla bez odborné diskuse a bez ohledu na důsledky,“ nastínil s tím, že dopravní zátěž se přenesla jinam. Od začátku roku už také několik podniků své provozovny uzavřelo.

Slabinu zjednosměrnění centra radnice připouští. Jde o nárůst dopravy na hlavním průtahu městem v ulici Osvoboditelů. Na ní se při ranních a odpoledních špičkách tvoří kolony.

Místostarosta Csonka jako kroky ke zlepšení zmínil změnu signalizace na semaforech v ulici Osvoboditelů, což má plynulost dopravy zlepšit. A chce také jednat s objednateli meziměstské dopravy o přesunutí zastávek. „Pokud na zastávku přijede v jeden moment víc autobusů, dochází k blokování dopravy, protože překáží projíždějícím autům,“ zdůvodnil Csonka. Zavedení těchto změn však potrvá měsíce.