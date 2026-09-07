Centrum krizové péče v Ústí nad Labem nabízí i telefonickou pomoc

Psychiatrická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem rozšiřuje v Centru krizové péče (CKP) své služby. Nově poskytuje pomoc dětem a dospívajícím a nabízí telefonickou intervenci. Dosud museli lidé přijít pro pomoc osobně. Součástí centra je také místnost ticha. Ta má sloužit pacientům, jejich blízkým, ale i zaměstnancům jako prostor, kde mohou zklidnit své myšlenky. Novinářům to dnes řekla vrchní sestra centra krizové péče Markéta Matušíková.
Nápad na vytvoření místnosti ticha vzešel podle Matušíkové od hlavní sestry Masarykovy nemocnice. Podle ní v nemocnici chyběl prostor, kam by mohl člověk odejít ve chvíli, kdy potřebuje být sám, zpracovat náročnou situaci nebo si jen odpočinout.
Centrum krizové péče poskytuje rychlou psychologickou a sociální pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní životní krizi a nedokážou ji zvládnout vlastními silami. "Ta krize může být o tom, že někdo někomu zemře, že se dozví těžkou diagnózu, má partnerské potíže, jiné potíže, jsou nezaměstnaní nebo bez peněz a dopadá to na ně psychicky," řekl ČTK přednosta psychiatrické kliniky Masarykovy nemocnice Jakub Albrecht.
Krizovou intervenci vede vyškolený pracovník, který nabídne prostor pro sdílení emocí a sestaví s klientem krizový plán. Tato pomoc je naplánovaná podle Albrechta tak, aby trvala přibližně hodinu. Podle situace ale může být delší nebo rozdělena do více fází. Jejím cílem je řešit aktuální potíže, ale především zabránit tomu, aby se psychická krize dále prohlubovala. "Hlavní myšlenkou za Centrem krizové péče je, aby se u lidí nerozvinula duševní porucha," dodal Albrecht.
Potřeba krizové péče podle pracovníků centra souvisí mimo jiné s rostoucí mírou stresu v běžném životě. "Těch základních psychiatrických nemocí nepřibývá, ale přibývá neuróz," uvedl Albrecht. Dále dodal, že jde o stavy, které jsou spojené se zvýšeným stresem v okolí, nezdravým životním stylem a rychlostí, jakou se kolem člověka vše mění. K psychické zátěži přispívají také sociální sítě, globální konflikty a rychlé společenské změny, na které člověk nemusí být připraven. Lidé pak nevědí, jak se sebou pracovat a co preventivně dělat proti zhoršování psychického stavu.
Osobně mohou lidé navštívit centrum bez doporučení a bez předchozího objednání. S sebou je nutné mít kartičku pojištěnce a doklad totožnosti. Telefonickou krizovou intervenci mohou lidé využít na telefonním čísle 477 117 675.