Musíme pozvednout centrum, plánuje Most. Hlásí se architekti z celého světa

Na ateliér, s nímž bude město na tvorbě regulačního plánu pracovat, vyhlásil magistrát ve spolupráci s experty z architektonické platformy CCEA MOBA před několika měsíci mezinárodní soutěž. Do ní se přihlásilo devatenáct zájemců z celého světa. „Počet přihlášených je mimořádný úspěch a i kvalita ateliérů byla enormní,“ uvedl primátor Marek Hrvol (ProMOST).
Do druhého kola, které právě začíná, vybrala odborná porota pět ateliérů, a to z tuzemska i ze zahraničí. Magistrát je nyní vyzve, aby dál rozpracovaly své vize rozvoje území. V této fázi budou architektonická studia také komunikovat s magistrátem.
„Bude to formou dialogu, kdy město předloží i své požadavky, které architekti do svých návrhů zapracují,“ nastínil primátor. Za pár měsíců by měly ateliéry představit hotové projekty i se začleněnými připomínkami města, z nichž odborná porota vybere vítěze.
S vítězným studiem pak město naváže dlouhodobou spolupráci. Společně budou diskutovat budoucí projekty a realizace v centru. Výstupem této spolupráce má být právě regulační plán. „Cílem je mít manuál, jak s tímto veřejným prostorem pracovat do budoucna koncepčně,“ přiblížil Hrvol. Plán bude závazný pro všechny, kdo budou chtít v dotčené lokalitě stavět.
11. září 2021
Největší problém současného středu města je podle Hrvola jeho prázdnota. „Centrum se vylidnilo, řada budov neslouží svému původnímu účelu a vnímáme kritiku z posledních let, že se k veřejnému prostoru přistupovalo separátně,“ uvedl.
To se má však změnit. Na základě spolupráce s odborníky a chystaného dokumentu má vzniknout moderní, živé a dostupné město, které bude fungovat nejen ekonomicky, ale i ekologicky a společensky. Proměna se týká celkem 28 hektarů centra, probíhat má postupně několik let.
Lokalita zahrnuje část města, která byla budována od 60. let minulého století jako náhrada za zbouraný Starý Most. Na svou dobu šlo o modernistické město s řadou brutalistních staveb. Dnes má však řadu nedostatků, od chátrajících budov po nefunkční veřejný prostor.
Na soutěžní dialog město vyčlenilo přes deset milionů korun. Náklady zahrnují finanční odměnu pro pět vybraných studií i zpracování finálního návrhu regulačního plánu.
V centru se nachází také bývalý obchodní dům Prior. Na jeho rekonstrukci magistrát vyhlásil samostatnou soutěž. Do dalšího kola postoupilo pět ateliérů. Do 31. ledna mají představit podrobnější návrhy, ze kterých bude vybrán nejlepší. Podle vítězného návrhu vznikne projekt pro stavební povolení.
Další soutěž se týká rekonstrukce budovy magistrátu. Ta byla zrušena a je vyhlášena znovu. „Důvodem je, že byla vyhlášena o prázdninách a spousta ateliérů se chtěla přihlásit po termínu. Rozhodli jsme se soutěž zopakovat,“ vysvětlil primátor.
23. dubna 2025