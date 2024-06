Pavel odvolil „ve svém“ Černoučku, první dáma dostala kytici v barvách EU

Prezidentský pár dorazil k volební místnosti pěšky. Před budovou obecního úřadu na něj čekala starostka Černoučku Lucie Kavánová, která první dámě předala kytici v barvách Evropské unie.

„Volební účast bývá nižší než u našich voleb, ty považujeme za důležitější. Když se ale podíváme na témata, která se dnes objevují v evropských volbách, jako je například nelegální migrace, stav životního prostředí spojený s transformací, jsou to všechno témata, která se nás každého osobně dotýkají. Je proto asi důležité, abychom nenechali za sebe rozhodovat jiné. Nemá smysl kritizovat Evropskou unii, nadávat na to, že nám někdo něco předepisuje, když se sami voleb nezúčastníme a nevyužijeme právo ty věci měnit,“ uvedl prezident poté, co opustil volební místnost.

Na dotaz, co by se mělo v Evropské unii změnit, řekl, že by EU měla především reagovat na potřeby občanů jednotlivých států.

„Témata letošních eurovoleb jsou důležitá pro nás pro všechny. Měli bychom přestat uvažovat o Evropě jako my a oni, protože Evropa jsme my všichni. A určitě nemá smysl stát stranou a nadávat. Je lepší být u toho a spolurozhodovat,“ dodal.

Všechny novináře, kterých do Černoučku dorazilo pochopitelně požehnaně, kontrolovala před vstupem do volební místnosti ochranka. Běžných voličů se toto opatření týkalo jen v případě, že dorazili s objemným zavazadlem. Na místě byl také policista se speciálně vycvičeným psem na hledání výbušnin.

Přímo obec žádná speciální opatření nedělala. „Nahlásila se nám ochranka prezidenta, že přijede s předstihem a bezpečnostní opatření si bude koordinovat sama. Počítali jsme s tím,“ uvedla Lucie Kavánová.

Na obdobné „manévry“ už jsou tady ale v souvislosti s Petrem Pavlem zvyklí z minulosti. „Ochranka nám nepřekážela, ani když byl v NATO,“ podotkla Kavánová s tím, že obec nachystala jednu „volební“ změnu, která se však týká úplně všech.

„Kvůli starším a méně pohyblivým občanům jsme připravili volební místnost v přízemí obecního úřadu, aby lidé nemuseli po schodech jako při prezidentských volbách, kdy byla poměrně velká volební účast,“ dodala starostka.

Zájem o evropské volby nebyl po začátku voleb v Černoučku bůhvíjaký. Bezprostředně po otevření volebních místností dorazili na úřad tři lidé. Na prezidenta mimo novinářů čekalo jen pár lidí.

„Pan prezident teď jezdí do Černoučku tak třikrát do měsíce. Hlavně kvůli práci na zahradě. Paní Eva jezdí pravidelně na jednání zastupitelstva, jehož je součástí,“ uvedla starostka Kavánová.

Ještě na začátku loňského roku lidé z jiných koutů republiky netušili, kde Černouček leží. To však změnily prezidentské volby, které z obce udělaly menší turistickou atrakci. Lidé přijížděli si místo jen tak prohlédnout. Byli zvědaví jak to v obci, kde žije prezident, vypadá.

Teď už je tu prý víceméně klid, jenom občas místní narazí na zvědavce, co si přijde okouknout prezidentský dům. Kamer, které ho střeží, si možná ani nevšimne.