Černouček na Litoměřicku se připravuje na volby bez účasti prezidenta

Černouček na Litoměřicku se podobně jako jiné obce připravuje na volby. Starostka tiskne seznam voličů, plenta už ve volební místnosti stojí. Výjimečně však nechystá kytku pro první dámu a nestresuje se kvůli očekávanému příjezdu velkého množství novinářů. Nejslavnější obyvatel obce, prezident Petr Pavel, prostřednictvím kanceláře oznámil, že v komunálních volbách hlasovat nebude kvůli soukromé zahraniční cestě a chyba v plánování ho mrzí. Jeho neúčast u voleb mrzí i některé občany, jiné naopak ne.
"Máme 275 voličů, je to tedy jeden hlas. Máme tu hodně osob v zahraničí, studentů, kteří nevím, jestli přijedou na volby, na úřadě má trvalé bydliště devět lidí, ti určitě k volbám nepřijdou. Pan prezident tak nebude jediný, kdo k volbám nepřijde," řekla ČTK starostka Lucie Kavánová (nez.), která v nadcházejících volbách už nekandiduje. Obec řídila čtyři roky, v zastupitelstvu byla společně s Evou Pavlovou. "Poslední zastupitelstva byla její účast nezbytná, protože nás už bylo jenom pět a nebyli bychom jinak usnášeníschopní," uvedla starostka. "Byla jsem vděčná, že vytrvala až do konce," řekla Kavánová. Ani první dáma už na kandidátce v obci není.
Před dvěma lety se prezident s manželkou přestěhovali do Lumbeho vily na pražských Hradčanech. "Od té doby ho tu už moc nevídáme," poznamenala starostka obce, která se do centra pozornosti médií pravidelně dostávala právě během hlasování hlavy státu při volbách. Za prezidentem přijížděli také vždy lidé odjinud. "On už tady moc není, nevídáme ho," řekl ČTK František, host v místní hospodě, kterou vedou hasiči. "Na jednu stranu je to jeho povinnost, na druhou stranu nás to ani nemrzí, že tu nebude, alespoň nebude ten humbuk okolo," řekl. V hospodě už dnes byl také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který k návštěvě zveřejnil fotku na facebooku.
V obci se volí sedm zastupitelů. Oproti předchozím volbám, kdy byla kandidátka jedna, mají v Černoučku nyní kandidátky dvě uskupení. "Některé občany neúčast prezidenta u voleb jistě mrzí, někteří jsou možná rádi, to podle toho, které straně fandí," uvedla starostka, která fungovala spolu s místostarostou jako neuvolněná po celé čtyři roky. Vše na volby připravovala dnes večer v kabátě, na obecním úřadě se netopí. Nepodařilo se zahájit rekonstrukci celé budovy úřadu. "To mě mrzí. Byl tu plán využít původní budovu školy znovu pro školu, soukromou, ale zastupitelé to nepodpořili," uvedla. Nepomohlo ani uspořádání ankety, ve které dvě třetiny obyvatel byly pro školu. "Byli jsme nakonec pouze tři, kteří zvedli ruku pro," uvedla starostka, která chce nadále dění v obci sledovat. Věří, že účast ve volbách bude bez ohledu na nepřítomnost prezidenta vysoká. V roce 2022 byla 41,57 procenta.