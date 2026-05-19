Česká Kamenice má novou budovu pro dětskou skupinu, kapacita je 34 dětí

Česká Kamenice na Děčínsku má novou budovu pro dětskou skupinu. V moderní dřevostavbě bude místo až pro 34 dětí od jednoho roku. Skupina začne fungovat od září. Nová dřevostavba zhruba za 35 milionů korun se nachází v areálu mateřské školy v Palackého ulici. Město plánuje také úpravu zahrady i rekonstrukci památkově chráněné školky. ČTK to řekl starosta Jan Papajanovský (STAN).
"Dětská skupina je služba určená především rodičům, kteří se vracejí do zaměstnání, potřebují sladit pracovní a rodinný život nebo hledají bezpečné a podnětné prostředí pro své dítě ještě před jeho nástupem do mateřské školy," zdůvodnil potřebu nové služby pro rodiče Papajanovský.
Budova začala vznikat loni v srpnu. "Stavba byla velmi rychlá, protože je to dřevostavba - naše první v České Kamenici," uvedl starosta. Zhruba dva roky před zahájením stavby trvala projektová příprava.
Rodiče si budou moci zvolit počet dní docházky podle svých potřeb. Děti budou rozdělené do dvou skupin - motýlci a včeličky. Starat se o ně budou čtyři pracovnice, které ředitelka dětské skupiny a mateřské školy Marcela Ušáková nově zaměstná.
Děti budou mít k dispozici šatnu, umývárny s toaletami a prostorné třídy. V nich si budou hrát, cvičit, spát a také jíst. "My jsme si vědomi, že takhle malé děti budou poprvé pryč od rodičů, takže se budeme zaměřovat na respektující přístup, klid, harmonii. Součástí naší péče a vzdělávání bude i muzikoterapie," přiblížila ředitelka.
V novém objektu se dnes konal den otevřených dveří. Zájem si ředitelka zjišťovala začátkem roku, dotazník vyplnilo téměř 60 rodičů. Děti mohou být odkudkoli, ale zřejmě budou převládat klienti z České Kamenice. Na den otevřených dveří se dnes i se svými dětmi přišly podívat místní maminky Tereza a Tereza. Obě si chtěly budovu nejprve prohlédnout. O umístění svých dětí do dětské skupiny budou uvažovat.
Na výstavbu budovy získalo město dotaci z Národního plánu obnovy. Dětská skupina vznikla jako energeticky úsporná dřevostavba s plochou zelenou střechou, na které jsou umístěny fotovoltaické panely. Vytápění objektu zajišťuje tepelné čerpadlo. Objekt se nachází v zahradě stávající mateřské školy, která je památkově chráněná. Stavaři proto spolupracovali s památkáři. Městský architekt Jan Mach ČTK řekl, že je nový dům zapuštěný asi metr a půl do země. "Z té země vystupuje jen trošku a umožňuje se rozhlédnout po celé zahradě, která je krásná," uvedl architekt.
Na úpravu zahrady má město připravenou architektonickou studii, ze které vznikne podrobnější dokumentace. Pokud radnice získá dotaci, mohla by se zahrada začít předělávat příští rok. Zároveň město pořizuje dokumentaci na opravu fasády a změnu dispozice interiérů budovy. "Zase bychom mohli být schopni něco realizovat v příštím roce a pak postupně i v letech dalších," uzavřel Papajanovský.