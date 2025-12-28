Při požáru zachránili desítky seniorů. Dramata přitahujeme, vyprávějí policisté

Monika Gordíková
  8:32aktualizováno  8:32
Policejní heslo „pomáhat a chránit“ bývá terčem ironického posměchu či rozhněvaných reakcí. Jistě, kritizovat je tak snadné a úlevné. Existuje však i spousta příběhů, v nichž se bezezbytku naplní. Pojďme si na závěr roku dopřát jednu hrdinskou story. V hlavní roli Michal Hazdra a Samuel Pikart z Děčínska. Z hořícího domu pomohli zachránit desítky seniorů. Proto jim patří ocenění Policista roku.
Policisté Michal Hazdra (vlevo) a Samuel Pikart z obvodního oddělení v České...

Policisté Michal Hazdra (vlevo) a Samuel Pikart z obvodního oddělení v České Kamenici na Děčínsku letos převzali ocenění Policista roku v kategorii Čin roku. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Dům s pečovatelskou službou v České Kamenici, kde hořelo. (8. března 2024)
Policisté Samuel Pikart (vlevo) a Michal Hazdra na Pražském hradě poté, co...
Dům s pečovatelskou službou v České Kamenici, kde hořelo. Požár má jednu oběť....
Dům s pečovatelskou službou v České Kamenici, kde hořelo. Požár má jednu oběť....
14 fotografií

Na práci u policie si Michal Hazdra musel nějakou chvíli počkat. „Napoprvé mě nevzali. Tehdy ještě asi nebyl až takový podstav,“ usmívá se. Uniformu si nakonec oblékl o dva roky později, čímž si splnil dětský sen. „Nevím, že bych chtěl někdy dělat něco jiného. Vždycky jsem se viděl jako policista,“ pokračuje muž s dnes již bezmála čtvrt století dlouhou praxí.

Pět let sloužil na oddělení hlídkové služby v Děčíně, pak nastoupil na současné působiště – na obvodní oddělení v České Kamenici na Děčínsku.

To Samuel Pikart dlouhé roky toužil obléknout vojenský mundúr a ideálně zamířit na zahraniční misi. „Ale pak jsem tuhle vidinu přehodnotil a zvolil policii. Udělal jsem dobře. Užívám si tu rozmanitost. Nemyslete si, jsme sice na malém městě, ale rozhodně se nenudíme,“ vypráví mladý muž sloužící devět let.

8. března 2024

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Kdepak nuda. Naopak. Někdy se dokonce ocitne ve hře i jejich vlastní život. Jako při zásahu ze začátku března 2024. Ve služebním autě projížděli ulicemi města, když dostali hlášení o požáru v domě s pečovatelskou službou. „Nacházeli jsme se asi 200 metrů daleko, takže jsme u něj zastavili za pár desítek vteřin,“ říká Michal Hazdra. „Na první pohled vůbec nebylo patrné, že tam hoří. Veškerý dým se v tu chvíli držel uvnitř, což byl velký problém.“

Požár vypukl v jednom z bytů ve třetím patře. Když sem dvojice policistů vyběhla, kouř už začínal plnit chodbu. V bytě nebylo vidět na centimetr. Aby se neudusili, padli k zemi a plazením se snažili najít jeho obyvatele, jenže situace se dramaticky zhoršovala. Ne, tady už nikomu nepomůžeme, došlo jim. Hazdra pak popadl hasicí přístroj a snažil se požár vleže likvidovat, Pikart začal evakuovat obyvatele ostatních bytů.

Policisté Michal Hazdra (vlevo) a Samuel Pikart z obvodního oddělení v České Kamenici na Děčínsku letos převzali ocenění Policista roku v kategorii Čin roku.
Dům s pečovatelskou službou v České Kamenici, kde hořelo. (8. března 2024)
Policisté Samuel Pikart (vlevo) a Michal Hazdra na Pražském hradě poté, co převzali ocenění Policista roku 2024 v kategorii Čin roku.
Dům s pečovatelskou službou v České Kamenici, kde hořelo. Požár má jednu oběť. (8. března 2024)
14 fotografií

„Ti, kteří bydleli vedle, vážnost momentu chápali a spolupracovali. V jiných patrech, kde se ale situace nezdála být tak dramatická, někteří odejít odmítali. Jedna paní se bránila, že nemůže jít pryč bez kočky, takže jsem ještě rychle hledal jejího mazlíčka. V tu chvíli začala protékat stropem voda, praskl lustr a prostorem létaly jiskry,“ vrací se k události Samuel Pikart.

Výbuch a okno letělo

V jednu chvíli se ozvala ohlušující rána. Působením velkého žáru doslova vybouchlo okno v bytě, kde všechno začalo, a letělo na přilehlý trávník. „Hasiči dorazili asi deset minut po nás, ale nám to připadalo jako dvě hodiny. Patří jim ohromný dík. Když přijeli, začali hasit, pomáhali evakuovat a zároveň s námi kontrolovali shromaždiště evakuovaných obyvatel, protože v okolí se brzy začalo schylovat k chaosu. Lidé ze sousedních domů nosili důchodcům deky, scházeli se zvědavci a do toho najížděli příbuzní, aby seniory odvezli,“ vypočítává Hazdra.

S kolegou pomohli zachránit 29 seniorů a několik zvířat. Prakticky nikomu z nich se nic nestalo. Jeden člověk ale nepřežil. Obyvatel bytu, kterého policisté marně hledali v totálně zakouřeném prostoru a který požár zavinil. Co přesně se na místě stalo, není jasné. Vyšetřování nicméně ukázalo, že za tragédií stál cigaretový nedopalek.

Díky své tehdejší statečnosti se Pikart s Hazdrou letos vydali na Pražský hrad, kde společně převzali ocenění Policista roku 2024 v kategorii Čin roku. „Vyhlašování byl velký zážitek. Vidět ty krásné prostory, potkat všechny ty důležité lidi… Je samozřejmě moc hezké, když si někdo všimne vaší práce a ocení ji,“ podotýká Pikart. Skleněnou cenu vystavili na služebně, pamětní listy si schovali doma.

Od jejich prvních slov je patrné, že opěvovat vlastní zásahy jim není příliš vlastní. Pro Hazdru jde přitom už o třetí metál. Na krajské úrovni ho v minulosti ocenili za zastavení náklaďáku a poskytnutí první pomoci jeho řidiči, jenž prodělal hypoglykemický šok, a pak ještě za požár, při kterém sám vytáhl z hořícího domu silně obézní ženu. „Tohle byl pro mě asi nejtěžší zásah kariéry, protože ten barák vyloženě pohlcovaly plameny,“ poznamenává Hazdra.

Machr v pozadí. Otisk vydrží roky, stačí neuklidit, vypráví policejní expert

Pořádná dávka adrenalinu mu tělem projela i před pár lety při setkání s mužem, který neměl policisty v oblibě, a proto na ně vytáhl pistoli. „Nevěděli jsme, co ho napadne. Ale podařilo se nám ho s kolegou zpacifikovat,“ říká Hazdra. Mimochodem, jako parťák mu tehdy po boku stál taky Pikart.

„Jak říkám, my se tu nenudíme. A když sloužíme spolu, tak už vůbec ne. Dramata přitahujeme,“ culí se mladší z dvojice. Hodně si rozumějí, což se naplno projeví při otázce, který z nich je při společné šichtě hodný a který zlý. „Oba jsme hodný,“ vyhrknou jednohlasně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Strašnická

Strašnická

Tramvaj Škoda 52T na lince číslo 7 ve stanici Strašnická. Jedná se o vůz evidenčního čísla 9504 z vozovny Hloubětín, který byl vyroben v roce 2025.

vydáno 28. prosince 2025  11:13

Silný vítr zastavil oba úseky kabinové lanovky na Sněžku, na vrcholu minus deset

ilustrační snímek

Silný vítr dnes zastavil kabinovou lanovku z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Mimo provoz se ocitly spodní i horní úsek. Odpoledne by se situace mohla zlepšit,...

28. prosince 2025  9:28,  aktualizováno  9:28

Místo ohňostroje slevy na památky či zoo. Praha nabízí výhodné vstupné

Ledové kostky chladí medvědy v ZOO Praha. (1. července 2025)

Praha nebude pořádat novoroční ohňostroj ani videomapping, tedy promítání na budovy. Pro obyvatele metropole místo toho magistrát připravil na 1. ledna zvýhodněné vstupné do zoologické a botanické...

28. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Fatální nehoda mladého řidiče. Narazil do jiného auta a přes svodidla sjel do řeky

Policejní auto.

Mladý řidič v sobotu ve 23:30 mezi Mostem a Bílinou zřejmě nezvládl řízení, havaroval a později následkům nehody podlehl. Informoval o tom mluvčí policie Václav Krieger. Silnice I/13 byla krátce...

28. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ředitelka muzea se u nás vyzná lépe než já, směje se manžel sběratelky hraček

Díky sběratelské vášni své zesnulé manželky Marty pronikl Stanislav Mužátko do...

Starožitné panenky se šrámy, prasklinami, chybějícími vlasy i končetinami, rozbité hračky, ale i nábytek a obrazy. To je jen malý výčet starých věcí, jimž dokáže dát nový život Stanislav Mužátko z...

28. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Maminky budou moci využít pomoc porodních asistentek, přijdou za nimi domů

Ilustrační snímek

Rady, jak podpořit kojení, jak novorozence nosit, jak ho přebalovat a další pomoc poskytují v období šestinedělí ženám u nich doma porodní asistentky. Tuto službu měly plně hrazenou z veřejného...

28. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Někdy mám oči plné slz, emoce k doprovázení patří, říká nemocniční kaplanka

Nemocniční kaplanka Michaela Kadlčíková z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve...

Svou pracovnu má v 10. pavilonu, kam míří příbuzní vážně nemocných pacientů i pozůstalí. Michaela Kadlčíková je součástí týmu nemocničních kaplanů v Baťově nemocnici ve Zlíně. A také matkou tří dětí...

28. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Dopravní komplikace na Děčínsku. Sypače havarovaly na zledovatělé silnici

Mráz, déšť a ledovka komplikují dopravu v Česku. V Hostivicích leží poprašek...

Silnice na severu Čech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Komunikace z Hřenska do Jetřichovic a dál do Chřibské na Děčínsku a také cesta z Chřibské směrem na Kunratice ve stejném okrese byly v...

28. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Prašan, sluneční svit, nadšení ze zasněžených hor rakouských Alp. Zimní dokonalost má jméno Puradies

Vyrazte do lyžařského cirkusu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn v...

V Leogangu, který je součástí největšího rakouského lyžařského regionu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, se pestrá sportovní nabídka setkává s wellness zážitky. Je pro všechny, kteří chtějí...

28. prosince 2025  9:33

Pečovatelský dům v České Lípě čeká velká oprava, zvýší se počet bytů

Modernizace Domu s pečovatelskou službou v České Lípě přijde radnici na 122...

Vybavení a technologie jsou na hranici životnosti. Dům s pečovatelskou službou v České Lípě čeká rekonstrukce, po které by měl lépe sloužit potřebám seniorů a hendikepovaných. Jde o více než stovku...

28. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Silnice na Děčínsku ráno uzavřela ledovka, sypače havarovaly

ilustrační snímek

Silnice na severu Čech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Komunikace z Hřenska do Jetřichovic a dál do Chřibské na Děčínsku a také cesta z Chřibské směrem na...

28. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  7:15

Výročí 555 let od úmrtí Jiřího z Poděbrad město připomene encyklopedií osobností

ilustrační snímek

Výročí 555 let od úmrtí krále Jiřího z Poděbrad si město Poděbrady připomene mimo jiné vydáním Velké encyklopedie poděbradských osudů. Knihu s 800 medailony...

28. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  7:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.