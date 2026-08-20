Česká Kamenice postavila na místě textilky domov pro 28 seniorů

Česká Kamenice na Děčínsku postavila na místě bývalé textilní továrny domov pro seniory. Ve dvou objektech je 28 jednolůžkových bytů, společenská a aktivizační místnost a okolo zázemí s houpačkou, grilem a vyvýšenými záhony. První klienti se nastěhují v září. ČTK to při dnešním otevření řekl starosta Jan Papajanovský (STAN).
Náklady na dosud největší investici pětitisícového města činily 240 milionů korun, z toho 160 milionů korun pokryla dotace z Evropské unie, osmi miliony korun přispěl Ústecký kraj a zbytek zaplatila radnice ze svého rozpočtu. Celý projekt musela předfinancovat. Kvůli tomu si město s ročním rozpočtem kolem 200 milionů korun vzalo úvěr.
Celý areál vznikl v části Kamenice, který byla léta zanedbaná. Vlastník někdejší továrny kdysi převedl ruinu do vlastnictví města bezplatně. Radnice zaplatila demolici, po které vzniklo rumiště. "Chtěli jsme udělat nějakou významnější investici v této lokalitě a zároveň zvýšit kvalitu služeb pro seniory," uvedl starosta. Městský domov pro seniory má 68 míst, 14 se zruší po přestěhování některých klientů. "Jsou to pokoje, které už nevyhovují současným požadavkům a nedají se jednoduše rekonstruovat. Až se lidé přestěhují, uvolní se místo v původním domově, který postupně opravujeme," řekl Papajanovský.
Stavbu nového areálu navrhlo architektonické studio, které zvítězilo v soutěži. Provoz je navržen tak, aby byl energeticky úsporný. Nechybí fotovoltaické panely. Vytápěné budou budovy tepelným čerpadlem, ve stropech je zabudována technologie pro klimatizaci, do prvního podlaží mohou klienti širokým výtahem, kam se vejde i lůžko. Na pokoji mají polohovací postele, televizi, na chodbě vlastní koupelnu, zabudované skříně, v přízemí terasu, v prvním patře balkon. Velká část peněz sloužila na úpravu okolí objektů, stavbu chodníků i silnic, parkovacích míst a parkové úpravy.
O klienty se postará 16 pečovatelek a tři zdravotní sestry. Shodují se na tom, že pěkné bezbariérové zázemí je pro život v domově důležité. Podle nich určitě přivítají klienti vybavenou kuchyň a příležitost zobnout si něco z úrody, kterou snad v příštím roce sklidí ze záhonků.