Ústecké muzeum přibližuje zrod Českého středohoří a ochranu geologických památek

Ústecké muzeum přibližuje zrod Českého středohoří, od bouřlivé sopečné činnosti přes vznik vzácných minerálů až po osobitý půvab neovulkanických hornin. U příležitosti 50 let od vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) České středohoří připomíná bohatou historii výzkumů a ochranu přírody, kterou jako první soustavně prosazoval významný geolog Josef Emanuel Hibsch. Jeho malované deníky uvidí návštěvníci stejně jako mnoho dalších exponátů autentických i vytvořených přímo pro výstavu.
Atmosféru Českého středohoří navozuje výtvarné pojetí výstavy rozprostřené ve třech sálech. První je věnovaný původu sopečné krajiny. Lidé se dozví, jak vznikly kuželovité kopce. "A je tady taková analogie evropského vulkanismu, něco o sopečné činnosti na Islandu nebo Etně," řekla ČTK kurátorka a geoložka Zuzana Vařilová. Lidé uvidí, jak to vypadalo v regionu před 30 miliony lety. Vstoupit mohou také do modelu Bořně, hory, která vypráví svůj vlastní příběh až do současnosti.
Česká geologická služba poskytla vizualizaci, ve které rekonstruuje vznik konkrétních kopců, jako je Milešovka, Panská skála nebo právě Bořeň. Na výstavě Vařilová spolupracovala s vulkanologem Lukášem Krmíčkem, který zapůjčil různé typy lávového skla a dalších zajímavých kusů, které odebral z míst spojených se sopečnou činností v posledních letech. "A pak tady jsou věci, které jsem nasbírala letos na Etně," podotkla Vařilová. Pohled do nitra sopky se naskýtá i návštěvníkům, byť pouze prostřednictvím modelu.
České středohoří studoval a mapoval Josef Emanuel Hibsch, který se kvůli tomu vydal i na expedici po Evropě. "Chtěl pochopit ty procesy, vidět naživo, proto byl na Vesuvu a Etně. On byl prvním, který se tím začal tady zabývat," uvedla Vařilová. Hibsch horniny zkoumal mikroskopem, rozřadil je do různých typů, což bylo pak použitelné pro celý svět. Na výstavě jsou i exponáty z přelomu 19. a 20. století, které sám nasbíral. Významnost jeho práce dokládá mimo jiné to, že jedna hornina je po tomto vědci ze severu Čech pojmenovaná. Přehledně popsáno je také, co se v různém období v krajině dělo. Mimo jiné k tomu vznikly tři komiksové filmy.
Třetí sál je věnovaný ochraně přírody, kterou Hibsch inicioval. Zachránil podle kurátorky mnoho čedičových kopců, u kterých se intenzivně těžilo. "I díky němu dodnes můžeme koukat na Panskou skálu nebo Vrkoč," poznamenala geoložka. Že bylo České středohoří inspirací pro umělce, pak dokládají obrazy na stěnách ze sbírek muzea, které kopce zachycují. Prohlédnout si je stejně jako celou výstavu mohou zájemci do konce června příštího roku.