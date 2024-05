Od řečí v hospodě k soše. „Mladého“ ochránce hor Středohoře si lidé zamilovali

Za postavou Středohoře stojí akademický sochař Libor Pisklák. Rodák z Litoměřic je s Českým středohořím svázaný odmalička, v místních kopcích žije i tvoří. „Pořád mi ale v krajině chyběl motiv, symbol nebo osoba, která by Středohoří symbolizovala a zároveň by představovala někoho, kdo jej bude chránit,“ popisuje umělec.

A tak se asi před dvaceti lety v jeho myšlenkách zrodil Středohoř, bájná bytost, která by chránila zdejší rostliny i zvířata, stejně tak jako lidi, kteří v této krajině žijí.

S Pisklákovým Středohořem se brzy začali seznamovat i místní. „O Středohořovi jsem povídal – když to tak řeknu – hloupě v hospodě. Říkal jsem: ‚To kdyby viděl Středohoř!‘ Vždycky si tam ze mě dělali legraci,“ vypráví sochař s úsměvem.

Netrvalo dlouho a Středohoř se začal v Hlinné objevovat i ve fyzické podobě. „Na jedny Vánoce, protože děláme akci Vánoční troubení, jsme dali se ženou Štěpánkou dohromady kostým a já jsem přišel jako Středohoř do vesnice,“ říká Pisklák.

Tradice se uchytila a Středohoře sochař představuje na vesnických slavnostech dodnes. Příběh mytického ochránce hor tady však neskončil. Středohoř se totiž stal i součástí vzdělávacích programů pro veřejnost, a to v rámci projektu Life České Středohoří. Za ním stojí Agentura ochrany přírody a krajiny společně s CHKO České Středohoří a jeho cílem je mimo jiné třeba i intenzivnější péče o vybrané rostliny a zvířata.

„Každý rok se v září pořádá velká akce v Hlinné, Slavnosti pastvin. Je to hlavně pro rodiče s dětmi. Děti chodí po jednotlivých zastaveních, kde je třeba botanik, geolog, sokolník, myslivci. Děti odpovídají na otázky z ochrany přírody, a když je uhádnou, dostanou jeden lísteček příběhu se Středohořem,“ přibližuje Pisklák s tím, že se takto „poskládané“ vyprávění vždy váže právě k nějakému chráněnému druhu. Středohoř tak učí nejmenší úctě k přírodě a o její ochraně.

Ať už děti, či dospělí, lidé si bájnou bytost brzy zamilovali. „Středohoř má kouzelnou hůl se zvonečky a všichni se těší, až si na ni sáhnou a budou si něco přát. V okruhu našich vesnic už je opravdu doma,“ vypráví Pisklák.

Mýty a mytické postavy podle něj mají svůj význam a kouzlo i v technologiemi prošpikovaném 21. století, a to zejména pro děti. „Jsou dnes zahlceny – na můj vkus – drastickými příběhy. V digitálním prostoru běhá v příbězích hodně násilí, monster, až bestiálních figur. Myslím, že když se objeví někdo, kdo je v symbióze s konkrétním místem, krajinou a ochranou přírody, ale i s normálním lidským vztahem, tak je to osvěžující,“ vysvětluje.

A jaký tedy vlastně patron Českého středohoří je? „Není to démon, kterého by se lidé měli bát,“ upozorňuje jeho tvůrce. Uznává však, že z těch, kteří škodí přírodě, si dokáže vystřelit. „Když vidí někoho, kdo přijede k polní cestě a vyhodí tam pytel s odpadky, tak mu je kouzlem hodí zpátky do auta,“ popisuje jeden ze Středohořových kousků.

Středohoř u fabriky? To ne

Fyzická podoba zdejšího patrona pak zrcadlí samotné pohoří. Na hlavě mu sedí klobouk, který tvarem připomíná Milešovku a je obsypaný rostlinami, jež lze najít v lokalitě. S sebou nosí kouzelnou hůl, obrácený borovicový kmen ověšený zvonci, které mívají na krku ovce na stráních nad Hlinnou. Jeho oděv pak překrývá ovčí kožešina.

A právě tak bude vypadat i majestátní pískovcový Středohoř, který již brzy bude shlížet na vesnici ze staré kamenné cesty vedoucí do kopců. Více než třímetrovou sochu, stejně jako samotnou postavu či kostým, vytvořil Libor Pisklák. Původně však měla stát úplně jinde.

„Oslovila mě jedna velká průmyslová firma z regionu, že by chtěla u fabriky postavit sochu Středohoře. Uvědomil jsem si, že když už figura vznikla, tak bych to jako autor Středohoře a také sochař měl pojmout sochařsky. Nakonec jsem se omluvil a řekl jsem, že Středohoř nemůže být u fabriky, ale má být ve Středohoří, kam patří,“ vypráví Pisklák.

Na sochu vznikla sbírka, v níž se vybralo více než 300 tisíc korun. Náklady však byly podle Piskláka dvojnásobné, zbytek proto doplatila obec Hlinná. On sám se zřekl svého autorského honoráře a peníze tak putovaly na nákup materiálu, dopravu či úpravu místa, kde bude socha stát.

Na pískovcovém Středohořovi nyní umělec dokončuje poslední detaily a připravuje sochu na slavnostní odhalení, které proběhne 25. května. Na příchozí bude kamenný patron Českého středohoří čekat na žluté turistické trase, která vede z Hlinné na vrchol Hradiště.