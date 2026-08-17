Správa národního parku se rozhodla video zveřejnit na sociálních sítích. Na něm je jasně patrné, jak se dítě zabavuje rytím do vyhlídky nad Pravčickou bránou, přičemž rodiče u něj v klidu stojí a vůbec je nenapadne jakkoli zasáhnout.
„Pískovec na vyhlídkách a stezkách není stránkou v návštěvní knize. Každý vryp zůstává součástí krajiny na velmi dlouhou dobu. Byli bychom rádi, kdyby příběhy Českého Švýcarska dál vpisovaly do zdejších skal především vítr, voda a čas,“ uvedla k záznamu správa národního parku.
Podle mluvčího správy Tomáše Salova objevují strážci vrypy na různých místech často. „Obvykle to ale nepublikujeme, protože pachatele chytíme málokdy. A pokud jen na nějaký vryp upozorníme, aniž bychom za něj někoho pokutovali, často se stává, že místo, aby se lidé takového chování vyvarovali, dělají to ještě častěji,“ podotkl Salov.
Výjimkou nejsou ani posprejované skály.
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Vedoucí s dětmi v Českém Švýcarsku rozdělali oheň, pak bez uhašení odešli
Návštěvníka, jenž rodinu natočil a následně kontaktoval strážce, pochválil. „Dobrá občanská angažovanost kameramana,“ poznamenal Salov.
Před pár dny správa parku upozornila na jiný případ „občanské neposlušnosti“ – vedoucí s dětmi v době extrémního rizika vzniku požáru rozdělali v rezervaci oheň, od kterého pak navíc bez řádného uhašení odešli. Také v tomto případě padla desetitisícová sankce.