Z hnízd v Českém Švýcarsku vylétlo dvacet sokolů, v Německu jim škodí turismus

„Hnízdiště byla v terénu již tradičně od počátku března do konce června označena vymezovacími páskami a informačními tabulemi. Díky dodržování omezení vstupu ze strany návštěvníků řada hnízdění mohla úspěšně proběhnout a ptačím párům se podařilo odchovat mláďata až do věku, kdy byla schopna z hnízd vylétnout,“ uvádí mluvčí národního parku Tomáš Salov.

Letos bylo kvůli hnízdění v minulosti téměř vyhubených sokolů nepřístupných zhruba 10 lokalit.

Podle strážce a fotografa národního parku Václava Sojky jsou počty mladých sokolů v posledních 10 letech velmi dobré. „Každý rok je to mezi 15 až 20 mláďaty. Jde v podstatě o naplnění roční kapacity mláďat, kterou je schopno území národního parku a CHKO pojmout. Je to i díky naší ochraně. Lidský faktor dokážeme velmi dobře utlumit,“ vysvětluje Sojka.

Za rekordní správa parku považuje rok 2017, kdy sokolí rodiče vyvedli 29 potomků.

Hůře se sokoly jsou na tom v národním parku na saské straně. Zdejší území je o něco větší než na české straně, přesto jsou čísla mladých sokolů, kteří vylétnou z hnízd, velmi nízká.

„V Sasku mají roční kapacitu zhruba 30 mláďat, ale mají jich pravidelně méně než 10. A jsou i roky, jako třeba letošek, kdy mají jenom sedm mláďat. Je to dané obrovským náporem turistů. Území je malé a je přeplněné, protože kousek dál – zhruba 30 kilometrů – jsou Drážďany. Kdybychom měli Prahu 30 kilometrů od parku, tak tady bude daleko víc návštěvníků, a tím roste riziko, že hnízdící sokoly vyruší,“ dodává Sojka.

Turistické cesty? Kam se hrabeme na Německo

Obrovský rozdíl je podle Sojky v množství turisticky značených cest na české a německé straně. „Náš park má rozlohu 80 kilometrů čtverečních a saský má 90 kilometrů čtverečních. My máme na našem území slušných 150 kilometrů turisticky značených cest, což už je v podstatě hodně husté. Ale kam se hrabeme na Německo, tam je 400 kilometrů turisticky značených cest. A už jim i Federace přírodních a národních parků Evropy vyčítá, že je to moc. Turisticky exponovaná krajina se neslučuje s ochranou zvířat, jako je například sokol,“ popisuje Sojka.

Ke zvláště chráněným druhům ptáků, pro které se vstup do okolí hnízdišť uzavírá po několik měsíců v roce, patří v Českém Švýcarsku také čáp černý a výr velký. Nepřístupných lokalit bylo v případě těchto druhů opeřenců zhruba 10, zákaz vstupu do nich platil od března do konce července.

„U čápů letos víme o pěti mláďatech. V Německu, myslím, neměli vyvedené žádné,“ přibližuje Sojka.

Počet mláďat výrů velkých znám není, dohledat přesnou polohu hnízda bez narušení průběhu hnízdění je totiž u tohoto druhu velmi složité.

Díky dlouhodobému programu kroužkování zejména čápů černých a sokolů stěhovavých získávají ornitologové i řadu podrobností o životě a osudech některých jedinců. Letos například Správa Národního parku České Švýcarsko obdržela hlášení, že čáp černý okroužkovaný v Labských pískovcích byl spatřen v africkém Senegalu. Jedná se o hlášení z dosud největší vzdálenosti.

Zajímavý je i osud devítileté samičky sokola stěhovavého, která již šestým rokem hnízdí v Ostrově u Tisé na Ústecku. „Pravidelně tady úspěšně vyvádí čtyři mláďata. Vylíhla se v roce 2015 v Hamru na Jezeře a víme, že její matka se vylíhla roku 2005 ve skalách Affensteine v sousedním Saském Švýcarsku. Letos si však našla novou hnízdní dutinu mimo předpokládanou dočasně chráněnou plochu,“ říká Sojka.

Vzápětí po nalezení její nové dutiny proto strážci přírody vymezili novou dočasně chráněnou plochu, aby hnízdění mohlo nerušeně proběhnout. „V této situaci sokolí samičce velice pomohli také kolegové z Českého horolezeckého svazu, kteří informaci o novém hnízdišti obratem rozšířili do celé lezecké komunity. Oblast Labských pískovců a třeba i kaňonu Labe totiž patří k velmi oblíbených cílům horolezců,“ zmiňuje Sojka.

V novém hnízdě se nakonec ze snůšky čtyř vajec vylíhla dvě mláďata, která z hnízda také vylétla.