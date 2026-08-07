Vedoucí s dětmi v Českém Švýcarsku rozdělali oheň, pak bez uhašení odešli

Skupina oheň rozdělala v jeskyni Českých bratří pod Pravčickou bránou. „Když na místo dorazila obsluha turistického areálu Pravčická brána - Sokolí hnízdo společně s našimi strážci, našli už jen doutnající ohniště. Začali jej okamžitě prolévat vodou, kterou měli u sebe,“ uvedla správa národního parku na svém facebookovém profilu.
Zároveň přivolali na pomoc hasiče z Hřenska, kteří zajistili další množství vody potřebné k prolití celého místa, aby bylo jisté, že už nehrozí žádné nebezpečí.
Současně strážci na místo vyslali dron s termokamerou pro zmonitorování okolí převisu, aby mohli vyloučit možná další zahoření.
„Díky popisu se podařilo našim strážcům společně s obecní policií z Hřenska dostihnout vedoucího a jeho skupinu nezletilých přibližně tři kilometry od neuhašeného ohniště. Za své počínání dostal vedoucí nejvyšší možnou pokutu ukládanou na místě, tedy deset tisíc korun,“ dodala správa národního parku, kde aktuálně platí nejvyšší možný stupeň požárního rizika.
České Švýcarsko je známé velkými požáry. Například letos v květnu tam hasiči bojovali s ohněm několik dní. Před čtyřmi lety nedaleko Hřenska vypukl největší lesní požár v historii Česka, který zaměstnával hasiče celých 21 dní.
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24. července 2024