Klima se mění, řešme suché dřevo, řekl v Českém Švýcarsku ministr Červený

Lenka Dvořáková
  15:02aktualizováno  15:02
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) chce otevřít debatu, jak v Českém Švýcarsku zpracovávat staré suché dřevo. V národním parku začal v sobotu hořet les u Rynartic a hasiči, kterých se na místě vystřídaly stovky, požár zatím ještě definitivně nezlikvidovali. Podle Červeného je potřeba reagovat na změnu klimatu.
Igor Červený, ministr životního prostředí. (5. května 2026)

„Budeme se muset zamyslet nad tím, jak pracovat se suchým dřevem. Nemůžeme ho odvézt všechno, protože v národním parku má svou roli, ale zároveň ho tam nemůže zůstávat tolik jako dosud,“ uvedl ministr. „Klima se mění a bude se měnit i v dalších letech. My na to musíme reagovat a přizpůsobit tomu způsob, jak s krajinou pracujeme,“ doplnil.

Kvůli tomu chce v nejbližší době svolat jednání zástupců národních parků, hospodářských lesů, akademické sféry i složek integrovaného záchranného systému, které má nastavit novou koncepci péče o krajinu.

Hasiči v Českém Švýcarsku likvidovali skrytá ohniska, zmenšují plochu požáru

Červený v úterý navštívil přímo České Švýcarsko. Podle něj se díky rychlé reakci hasičů a správy parku neopakovala situace z roku 2022, kdy hasiči likvidovali obří požár tři týdny. Po prohlídce zasaženého území zároveň upozornil, že oheň zasáhl nejen suchý porost, ale i zdravý a nově obnovený les.

Před novináři mluvil také o financování národních parků a jejich připravenosti na mimořádné situace. Odmítl, že by došlo ke škrtům v jejich rozpočtech, a vysvětlil, že část prostředků byla převedena do rezervních fondů, které nyní pro všechny čtyři národní parky přesahují 726 milionů korun.

„Stát také počítá s financováním mimořádných událostí nad rámec běžného provozu. Pro tyto účely je k dispozici zvláštní fond pro krizové a neočekávané situace s objemem přes 2,5 miliardy korun, z něhož budou zásahy tohoto typu hrazeny,“ poznamenal Červený.

Dostupné vodní zdroje v terénu

Podle něj je nutné řešit téma dlouhodobé prevence a přizpůsobení národních parků měnícím se klimatickým podmínkám. Jedním z diskutovaných opatření může být posílení dostupnosti vodních zdrojů v terénu, například prostřednictvím velkokapacitních cisteren. Konkrétní kroky ale podle něj vzejdou až z připravované pracovní skupiny složené z odborníků napříč obory.

„Klíčové je, aby budoucí opatření nevznikala nahodile, ale na základě odborných analýz, ekonomických propočtů a jasně definovaného plánu realizace. Investice do prevence mohou být v konečném důsledku výrazně efektivnější než samotné zásahy při vzniku požárů,“ podotkl s tím, že došlo k výrazné modernizaci vybavení. Využití dronů podle něj výrazně přispělo k rychlé lokalizaci požáru, zatímco další technika umožňuje zasahovat i v menším měřítku přímo v terénu.

Červený již dříve řekl, že jeho strana ani vláda nepopírají klimatickou změnu. Považuje ale za zbytečné ji označovat jako klimatickou krizi. Dodal, že stát se musí na klimatickou změnu připravit, avšak racionálně.

Před Červeného jmenováním byl řízením ministerstva životního prostředí dočasně pověřen předseda Motoristů Petr Macinka. „Chtěl bych uklidnit českou veřejnost a všechny běžné občany a sdělit jim, že pomyslně dnešním dnem skončila v ČR klimatická krize,“ uvedl tehdy Macinka.

