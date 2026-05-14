Čeští a němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku kvůli německému svátku

Čeští a němečtí policisté se strážci se vydali na společné hlídky do národního parku České Švýcarsko. Na dnešek v Německu připadá Den otců (Vatertag), do rezervace ho každoročně míří oslavovat němečtí turisté. Popíjejí alkohol a mnohdy odpalují pyrotechniku, která v minulosti způsobila požáry. S blížícími se prázdninami a vyšší návštěvností se budou podobné společné hlídky v oblasti objevovat častěji. Novinářům to dnes řekla mluvčí policie Veronika Hyšplerová.
"Úkoly pro speciální pořádkovou jednotku a pro hipology jsou jasný. Můžeme vyrazit do práce," ukončil velitel instruktáž pro přítomné policisty a strážce před ostrou kontrolou vybraných míst. Hlídky si rozdělily úseky, kde se dnes budou pohybovat. Mezi nimi jsou oblíbené cíle výletníků, nechybí proto Hřensko, Sněžník, Tokáň nebo Dolský mlýn. Z každé strany hranice se zapojilo zhruba 20 policistů.
Hlídky se v terénu zaměřují na bezpečnost návštěvníků a předcházení vzniku lesních požárů. "Kontrola souvisí i s nedávným požárem v národním parku. Policisté a strážci upozorňují veřejnost na zákaz zakládání ohňů, spaní mimo vyhrazená místa či pohyb mimo vyznačené trasy," zdůraznila Hyšplerová. V národním parku nedávno hořelo na 100 hektarech. Oheň několik dní hasily stovky hasičů, pomáhalo jim několik vrtulníků a další speciální technika. Příčinu požáru vyšetřuje policie. Kriminalisté prověřují, zda mohlo jít o úmysl či nedbalost.
K jedné z hlídek se přidala i legenda mezi strážníky, Václav Nič. I když je již v důchodu, stále se hlídkové činnosti věnuje, a to už od roku 2000, kdy národní park vznikl. Dnes se bude zaměřovat na výtržníky. "Buď použijí nějaký sprej, postříkají nám skály, nebo petardy, které tady v parku jsou samozřejmě zakázané a nedej bůh, aby si někde rozdělávali ohýnek. I když pršelo, les je stále suchý," řekl Nič.
Mluvčí správy rezervace Tomáš Salov řekl, že strážci svátek berou velmi vážně. Zvýšený dohled nad místy vyhledávanými turisty potrvá do neděle. Policejní hlídka bude na výletníky dohlížet do dnešního večera. "Letos se jeví, že přišlo méně návštěvníků do národního parku, než jak to známe z předchozích let. Připisujeme to zejména chladnému počasí," uvedl Salov a dodal, že za nižší návštěvností možná stojí i výluka na železnici.
Po národním parku se dnes podle zjištění ČTK pohybovaly skupiny mužů, někteří si vezli ve vozících basy piv. Oslovení výletníci byli vybaveni batohy, pláštěnkami, ale také alkoholem. Jeden z nich novinářům řekl, že pyrotechniku u sebe skupina nemá. Přišli se podle něj pouze najíst a ochutnat pivo.