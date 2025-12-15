Charitativní polévky lidé v Mostě vykoupili za pouhou hodinu a půl

Největším hitem byla dršťková polévka, ale obrovský úspěch měla u strávníků také marocká, která nadchla svou vůní i chutí.
Peníze vybrané prodejem polévky putují na péči o nevyléčitelně nemocné pacienty v mosteckém hospicu.
Díky všem, kteří si polévku zakoupili, bude letos hospic podpořen částkou 45 500 korun.
„Velké poděkování patří také pedagogům a žákům Střední průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie a služeb Most. Jejich přístup, profesionalita a praktické dovednosti výrazně přispěly k hladkému průběhu akce a garantovaly skutečně profesionální pojetí gastronomické části,“ uvedla náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará.
Náměstkyně zároveň poděkovala všem restauracím, které se do akce zapojily a polévky uvařily, a také obyvatelům Mostu a okolních města o obcí, již si polévku koupili.
„Bylo nádherné sledovat, kolik z vás chtělo společně s námi pomoci tam, kde je to opravdu potřeba. Myslím, že se nám skutečně podařilo nastartovat krásnou tradici, která připomíná to nejdůležitější z vánočních hodnot – vzájemnou pomoc, lidskost a sounáležitost,“ dodala Stará.