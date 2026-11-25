Po požáru zahradní chatky u Klášterce nad Ohří na Chomutovsku našli hasiči mrtvého člověka. Objekt v úterý nad ránem shořel. Příčinu kriminalisté ve spolupráci s hasiči vyšetřují. ČTK to dnes řekla mluvčí hasičů Lucie Vyškrabková.
Informaci o požáru dostali v úterý tři hodiny po půlnoci. Hořel zahradní domek v obci Klášterecká Jeseň. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Klášterce a tři dobrovolné jednotky. Objekt byl zasažen požárem v plném rozsahu, uvedla mluvčí. Pod kontrolu ho hasiči dostali kolem půl čtvrté ráno a požár zlikvidovali o půl hodiny později. "Zpočátku byla informace, že se nikdo v chatě nenacházel, domluven byl návrat na místo k určení příčin požáru ráno za světla," uvedla Vyškrabková.
Při ranním ohledání požářiště našli hasiči s kriminalisty lidské tělo bez známek života. Materiální škodu vyčíslili předběžně na 300.000 korun.