Chirurgové v ústecké nemocnici operovali plíce jedním vstupem s pomocí robota

Hrudní chirurgové v ústecké Masarykově nemocnici operovali plíce jen jedním vstupem za asistence robota. Podle Krajské zdravotní jsou první ve střední a východní Evropě, kdo roboticky asistovanou operaci plic tímto postupem provedli, zatím u tří pacientů. První operaci tohoto druhu podstoupila pacientka, které chirurgové prostřednictvím jediného vstupu odstranili nádor levého dolního laloku plic. ČTK o tom dnes informovala Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, která nemocnici spravuje.
Metoda je šetrnější, s menší pooperační bolestí a rychlejším návratem pacienta do běžného života. "Je to významný posun v hrudní chirurgii. Zatímco u klasické robotické operace potřebujeme několik vstupů mezi žebry, u single portu pracujeme pouze přes jeden vstup. Tím se vyhýbáme mezižeberním prostorům, a tedy i možnému dráždění mezižeberních nervů, které se může podílet na pooperační bolesti," uvedl přednosta kliniky hrudní chirurgie Vladimír Bobek.
Samotná operace patří mezi technicky velmi náročné výkony. Všechny robotické nástroje jsou vedeny jediným vstupem a uvnitř hrudníku se rozvíjejí do operačního prostoru. Pro chirurga to znamená nutnost zvládnout zcela specifickou techniku práce prostřednictvím chirurgické konzole, která vyžaduje zkušenost a specializovaný trénink.
U první operace tohoto typu proto na ústecké klinice asistoval zkušený chirurg a školitel z kliniky hrudní chirurgie barcelonské nemocnice Juan Carlos Trujillo-Reyes, který se na práci s touto konfigurací robotického systému specializuje. Jeho přítomnost pomohla ústeckému týmu při bezpečném zavedení nové operační techniky do klinické praxe. "Jsem moc rád, že mohu předat své zkušenosti se Single Portem právě ústeckému týmu jako prvnímu v Česku i střední a východní Evropě. S přednostou Bobkem jsme kamarádi a tohle byla opravdu dobrá příležitost, jak se vzájemně pracovně obohatit," uvedl.
Pooperační průběh u prvních dvou operovaných pacientů byl bezproblémový a oba tak mohli být propuštěni do domácího léčení již třetí den. Třetí pacient byl odoperován dnes.
Robotické operace plic se v České republice již provádějí, dosud však především pomocí klasických víceportových systémů da Vinci. Při těchto operacích chirurgové využívají několik vstupů, obvykle čtyři až pět menších řezů v mezižeberních prostorech.