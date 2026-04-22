Dost bylo pomníčků u vytížené křižovatky. ŘSD se rozhodlo zakročit

Současná křižovatka je dopravně velmi vytížená, podle sčítání z roku 2020 místem denně projede 16 tisíc aut. U křižovatky jsou zastávky pro městskou hromadnou dopravu a nedaleko výrobní podnik, kam cestující často míří.
Přesto na rušné silnici není přechod pro chodce. Místem navíc prochází cyklotrasa.
Nebezpečnost křižovatky dokazuje několik pomníčků, které jsou po obou stranách silnice. Například loni v listopadu tam po srážce s nákladním autem zemřel chodec.
|
Nejrizikovější křižovatku v Ústeckém kraji by měl nahradit kruhový objezd
Stavbaři nejprve vybudují náhradní autobusové zastávky podél silnice I/30 a provizorní chodníky pro pěší. V pracovních dnech vždy od 07:00 do 18:00 budou dopravu řídit semafory nebo pracovníci. Mimo tuto dobu bude provoz obousměrný. Tento režim potrvá do poloviny května, kdy začne stavba okružní křižovatky.
„Pak budou platit další dopravní omezení, s jejich podobou seznámíme veřejnost před zahájením samotné stavby,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková. Provoz bude po celou dobu pěti měsíců omezen.
|
Cílem nové okružní křižovatky je podle Zahálkové zvýšit bezpečnost a snížit nehodovost.
Zhotovitelem stavby je společnost Algon, která okružní křižovatku vybuduje za 38 milionů korun. Na investici silničáři spolupracují s městem Chlumec.