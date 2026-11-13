Zdrogovaný mířil brokovnicí na projíždějící auta, půjde za to do vězení

Miroslava Strnadová
  14:02aktualizováno  14:02
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Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová...

Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová jednotka. (16. května 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová...
Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová...
Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová...
Do domu chomutovského podnikatele vnikla kvůli muži se zbraní zásahová...
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Muž, který v květnu pobíhal v centru Chomutova s historickou brokovnicí a mířil na projíždějící auta, si odsedí půl roku ve vězení. Podle soudu se dopustil výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.

Soudkyně Okresního soudu v Chomutově o jeho vině rozhodla trestním příkazem na konci září v neveřejném jednání. Obviněný proti němu nepodal odpor, verdikt tak už nabyl právní moci.

Událost se odehrála v sobotu 16. května před půl šestou večer na rohu ulic Ruská a Na Příkopech. „Obvinění pobíhal s dlouhou palnou zbraní - dvouhlavňovou brokovnicí značky Lefaucheux – v ruce a mířil na kolem projíždějící vozidla,“ konstatovala soudkyně Vladimíra Kopřivová s tím, že minimálně u jedné posádky vozu vzbudil obavu o jejich život a zdraví.

18. května 2026

KRIMI

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Muži podle trestního zákoníku hrozily až tři roky vězení. „Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud mimo jiné přihlíží k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnostem jeho nápravy,“ doplnila mluvčí soudu Gabriela Petrásková Hüttlová.

Kvůli hlášení o ozbrojeném muži zasahovalo v centru Chomutova množství policistů, hasiči a záchranka. Muže zadržela zásahová jednotka v domě, kde se ukryl.

V témže domě před tím se svými dalšími třemi kumpány několik hodin popíjel alkohol. Policisté navíc zjistili, že výtržník byl pod vlivem pervitinu. Jeden z mužů redakci později tvrdil, že zkoušeli natáčení historického filmu a podle něj byla zbraň nefunkční.

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