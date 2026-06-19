Chomutov chce motivovat nově příchozí lékaře, vyčlenil na ně čtyři miliony

Chomutov chce vyčlenit čtyři miliony korun, kterými se chystá motivovat lékaře k ordinování na území města. Radnice se inspirovala v okolních městech. Podobný příspěvek nabízejí například Louny. Ústecký kraj se potýká s nedostatkem lékařů, často jsou už v důchodovém věku a náhrada za ně chybí. Novinářům to dnes řekl primátor Milan Märc a náměstek primátora Martin Bocian (oba Nový Sever).
Dotační titul by se měl otevřít od 1. srpna. Návrh nicméně ještě musí schválit radní. "Město nemíří na konkrétní lékaře. Týká se to úplně všech," uvedl Märc. Ve městě nicméně chybí hlavně obvodní lékaři, pediatři, dětští psychiatři a psychologové a také kožní lékař.
Dotační program na podporu dostupnosti zdravotní péče ve městě je rozdělený do několika oblastí. Až půl milionu korun mohou získat lékaři, kteří nastoupí do nemocnice či do jiného zdravotnického zařízení v Chomutově. Až 700.000 korun mohou získat praktičtí lékaři, stomatologové a další neprioritní specialisté. Nejvyšší částku, až 900.000 korun, mohou dostat primární specialisté, jde například o psychiatry a psychology. Jednou z podmínek u dvou vyšších částek je závazek lékařů, že budou ve městě ordinovat pět let, podotkl Bocian.
Pokud bude o příspěvek zájem, je město ochotné vyčlenit další peníze. Podle Märce by bylo dobré, kdyby se podařila navázat spolupráce se studenty lékařských fakult. Loni jich odešlo studovat některý z lékařských oborů 17, zpět do Chomutova se jich vrací jen zlomek, dodal primátor.