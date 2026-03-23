Chomutov hostil mezinárodní workshop Krajka a sklo

Projekt byl financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg Česko–Sasko 2021–2027.
Workshop pořádal Spolek Šitá krajka Chomutov ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově a Statutárním městem Chomutov.
„Během dvoudenního setkání se potkaly české a německé krajkářky, které se společně zúčastnily kurzu pod vedením zkušených lektorek Ivany Domanjové a Jolany Davidovičové. Akce byla tlumočena, aby byla zajištěna plnohodnotná komunikace mezi účastnicemi z obou stran hranice,“ přiblížila Tereza Rödlingová z chomutovské radnice.
Hlavním tématem workshopu bylo propojení tradičních krajkářských technik se skleněným materiálem. Nová díla vznikla technikou paličkované a šité krajky a propojila jemnost nití s křehkou krásou skla.
„Propojení krajky a skla přineslo nové tvůrčí impulzy a ukázalo, že tradiční techniky lze citlivě rozvíjet i v současném kontextu,“ dodala Miroslava Brůnová, předsedkyně Spolku Šitá krajka Chomutov.
Výsledné práce budou prezentovány příštím roce na společných akcích v Chomutově i v partnerském městě Annaberg-Buchholz.
„Workshop s názvem Krajka a sklo je dalším příkladem toho, jak program Interreg 2021–2027 podporuje sdílení kulturního dědictví, rozvoj tradičních řemesel a prohlubování vztahů mezi komunitami na obou stranách hranice,“ poznamenala Rödlingová.