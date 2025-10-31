Autor indiánského náčelníka Vinnetoua Karel May má novou pamětní desku

Známý spisovatel dobrodružných románů z divokého západu Karel May má ode dneška novou pamětní desku. Na budově bývalého chomutovského hotelu Scherber v Chelčického ulici ji odhalil místní Ženský spolek. Plastika připomíná zdejší návštěvu německého spisovatele a rodáka z nedalekého Hohenstein-Ernstthalu, který se proslavil knihami o indiánském náčelníkovi Vinnetouovi.

„V Chomutově se Karel May zastavil, protože tu měl přátele. Městem projížděl v létě 1897, když cestoval do Brné nad Labem, kde v následujících měsících napsal román Vánoce,“ říká Jiří Kopica, historik Oblastního muzea v Chomutově.

„Spisovatel, který proslul zejména svými poutavými příběhy z Divokého západu, v nichž vystupoval indiánský náčelníka Vinnetou a zálesák Old Shatterhand, byl v té době už velikou celebritou. Dvě noci zde proto strávil v nejluxusnějším chomutovském hotelu Scherber,“ doplňuje Kopica.

Umístění desky inicioval Ženský spolek, který také díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti uhradil náklady ve výši 55 tisíc korun. Dalšími 15 tisíci korunami přispělo Oblastní muzeum v Chomutově. Autorem akrylátové plastiky umístěné na fasádě bývalého hotelu Scherber, dnes jedné z budov magistrátu, je sochař Štěpán Bílek.

„Jsem rád, že jsem touto plastikou měl možnost splatit nemalou část svého dětství, kdy jsem po Krušných horách běhal a házel oštěpem jako Vinnetou nebo Old Shatterhand,“ doplňuje sochař Štěpán Bílek.

Karel May pobýval v Chomutově od 13. do 15. července 1897. Během pobytu navštívil mimo jiné Dr. Vinzenze Eichlera, praktického lékaře žijícího v Chomutově na Langegasse 253, který byl již dříve, 30. dubna 1897, hostem ve ville Shatterhand v Radebeulu.

Dne 14. července 1897 navštívil Karel May na pozvání učitele Adolfa Fischera „Výstavu harampádí“ (Gerümpel-Ausstellung) pořádanou v budově střelnice. Obyvatelé Chomutova přinesli nejrůznější staré domácí předměty, opatřili je vtipnými popiskami a výnos z prodeje věnovali na stavbu nové tělocvičny, která měla vzniknout právě na místě staré střelnice.

„Slavný spisovatel na výstavu zavítal a přispěl částkou 80 marek, což byl na tu dobu velký obnos. Sportovní hala však byl velmi drahý projekt, a tak se své stavby dočkala až po 1. světové válce ve 20. letech minulého století,“ doplňuje Kopica.

Karel May si velmi hlídal svůj mediální obraz

Během Mayova pobytu v Chomutově vznikla také jedna z mála jeho neautorizovaných fotografií. May si totiž velmi hlídal svůj mediální obraz a všechny jeho fotografie musely projít jeho odsouhlasením.

„Tato fotografie vznikla po výstavě, když May zavítal se studenty do hospody. Možná díky vypitému alkoholu May s fotografováním souhlasil. Snímek mu studenti sice k autorizaci zaslali, ale odpovědi se nedočkali. Fotografie tak byla uveřejněna až v roce 1933 v místních novinách Die Quelle,“ vypráví Kopica.

Karel May se narodil 25. února 1842 v krušnohorském Ernstthalu. V roce 1875 vydal povídku Old Firehand, v níž bylo poprvé zmíněno jméno Vinnetou. May proslul zejména svými příběhy z Divokého západu, ve kterých vedle o indiánského náčelníka Vinnetoua a vystupuje i zálesák Old Shatterhand.

Předností Mayových románů, kterých napsal na sedm desítek, je barvitý děj a věrohodná charakteristika postav i prostředí. Mayovo dílo se vyznačuje výrazným humanismem a pacifismem, vyzdvihuje a oslavuje sepětí s přírodou a rovnost lidí všech ras a vyznání.

Na motivy Mayových knih vzniklo sedmnáct filmů

Mayovi kladní hrdinové sahají k násilí jen v krajních případech a vždy se snaží vyhnout zabíjení. Knihám i přes seriózní dramatické linky nechybí humor a jistá míra nadsázky a mnohé jeho dialogy mají komediální charakter.

Knihy Karla Maye se do širšího povědomí začaly dostávat v 60. letech minulého století, kdy na jejich motivy vzniklo sedmnáct výpravných a dodnes oblíbených filmů. May zemřel 30. března 1912 ve své rezidenci v Radebeulu.

Oblastní muzeum v Chomutově také připravilo výstavu nazvaná You May Dream in Chomutov. Výstava, která je od 21. října přístupná v kostele svaté Kateřiny, představuje díla kanadských umělců a umělkyň, inspirovaných tvorbou Karla Maye a současnými příběhy Krušných hor, Hohenstein-Ernstthalu, Hohndorfu, Chomutova a Chemnitzu. Výstavu je možné navštívit až do 14. prosince.

