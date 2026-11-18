Primátorem Chomutova dnes zastupitelé zvolili Radka Vyšína (ANO). V čele města vystřídal dosavadního primátora Milana Märce (Nový Sever), který byl ve funkci od září 2025. Novou koalici tvoří hnutí ANO, Lepší Chomutov, Starostové a nezávislí (STAN) s podporou ODS a Máme rádi Chomutov. Uskupení mají dohromady 17 zastupitelů, koalici podpořil také nezařazený zastupitel Milan Štefanov, který v říjnových komunálních volbách kandidoval za Nový Sever. Společně tak má koalice v pětatřicetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 18 hlasů.
Rada města bude mít 11 členů. Čtyři členové rady mají být z ANO, tři z Lepšího Chomutova. Po dvou radních pak má mít STAN a Máme rádi Chomutov.
Zástupci čtyř uskupení podepsali smlouvu den před ustavujícím zasedáním zastupitelstva.
V opozici budou Nový Sever, JsmePRO! Chomutov, Stačilo! a Chomutov Sobě tvořený SPD, Motoristy a PRO.
ANO, které komunální volby v Chomutově vyhrálo, získalo osm mandátů. Druhé skončilo JsmePRO! Chomutov se sedmi mandáty, třetí Nový Sever má šest zastupitelů. Krátce po volbách se na spolupráci dohodlo vítězné ANO s hnutím Lepší Chomutov. O složení koalice jednala i další uskupení. Čekalo se, ke komu se přidá Nový Sever.